Comunicado do Business Wire :Beko

Sempre à procura de maneiras de facilitar a vida dos clientes, a Beko, a marca de eletrodomésticos independentes nº 1 da Europa, anunciou hoje o lançamento de sua máquina de lavar com tecnologia AquaTechTMna IFA em Berlim.

Beko AquaTech washing machine (Photo: Business Wire)

A nova máquina de lavar AquaTechTM utiliza o poder natural da água para criar um ciclo delicado e eficaz, substituindo os movimentos de rotação padrão por uma maior circulação de água dentro do tambor.

Com um tempo de ciclo até 50% mais rápido sem comprometer a eficácia de limpeza, a inovadora máquina de lavar com tecnologia AquaTechTM ajudará as pessoas que lavam roupa em casa a ganhar mais tempo, oferecendo programas mais inteligentes e curtos para uma maior conveniência.

Dados dos consumidores indicam uma preferência por lavagens delicadas, mesmo em temperaturas mais baixas, e por ciclos mais rápidos, para poupar tempo. Em máquinas de lavar padrão, essa abordagem pode comprometer a eficácia de limpeza necessária. No entanto, graças à AquaTechTM, a Beko consegue oferecer ciclos de centrifugação rápidos e eficazes, evitando danos aos tecidos. Dessa forma, as famílias do mundo todo podem se beneficiar de uma lavagem mais conveniente.

A inovadora tecnologia AquaTechTM otimiza o poder da circulação de água para garantir um umedecimento mais eficiente das roupas, resultando em uma limpeza mais completa. O sensor interno mantém a pá posicionada no topo do ciclo, que depois umedece o conteúdo da máquina com a mistura de sabão e água. O mecanismo de desgaste normalmente encontrado em máquinas de lavar padrão foi substituído pelo poder da água, permitindo que as roupas sejam lavadas de forma rápida, completa e delicada.

Com um ciclo de lavagem mais rápido e mais conveniente, oferecemos velocidade de modo delicado e eficaz.

A máquina de lavar com tecnologia AquaTechTM estará disponível a partir de março de 2019. Para mais informações, visite www.beko.com.

Notas para os editores

Características do produto

Tecnologia de lavagem AquaTechTM

-- Programas até 50% mais rápidos

-- Até 30% mais delicado

-- Todos os programas duram menos de duas horas

Sobre a Beko:

A Beko é a marca número um no mercado europeu de produtos da linha branca independentes e a segunda maior marca de eletrodomésticos da Europa (dezembro de 2017). Ela é a marca de eletrodomésticos com maior crescimento no mercado europeu desde 2000. A Beko é a marca internacional de eletrodomésticos da Arçelik e parceira premium do FC Barcelona.

