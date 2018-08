Comunicado do Business Wire :cippe

De 27 a 29 de março de 2019, o 19º China International Petroleum & Petrochemical Technology and Equipment Exhibition (cippe2019) será realizado no New China International Exhibition Center de Beijing, na China. A cippe2019 vai continuar convidando os gigantes do mundo do petróleo para apresentar as últimas inovações em equipamentos e tecnologia de petróleo aos compradores profissionais de todo o mundo e para discutir as perspectivas do setor de petróleo e gás com especialistas do setor e representantes comerciais.

8 categorias para cobrir toda a cadeia da indústria de petróleo e gás

A cippe2019 se concentrará em oito grandes categorias: tecnologia e equipamento petrolífero e petroquímico, tecnologia e equipamento de gás de superfície, tecnologia e equipamento offshore de petróleo e gás, engenharia offshore, tecnologia e equipamento de gás natural, tecnologia e equipamento de tubulação e armazenamento, instrumentação à prova de explosão e remediação do solo de campos petrolíferos.

1.800 expositores incluindo gigantes do petróleo mundiais

A cippe2019 continuará reunindo em 8 pavilhões internacional a 1.800 empresas mundiais, incluindo players de topo globais como Saudi Aramco, ExxonMobil, Rosneft, Caterpillar, National Oilwell Varco, Schlumberger, BHGE, etc. Grandes empresas chinesas como China National Petroleum Corporation, Sinopec, CNOOC também estarão expondo seus produtos.

117.000 visitantes profissionais com poder de compra decisivo

A cippe2019 está interessada em atrair visitantes profissionais com potencial de compra. Entre os 117.000 visitantes, mais de 300 delegações de compradores estarão presentes, das quais fazem parte agências governamentais, associações de petróleo e NOCs. A cippe também está colocando todo o seu empenho em convidar compradores globais de campos relacionados ao petróleo, como aeroespacial, militar, marítimo, de construção naval, energia elétrica e carvão, e fornecerá serviços personalizados para ajudar os expositores a convidar compradores profissionais.

Mais de 100 eventos especiais para compartilhar insights da indústria

Todos os anos, a cippe, como plataforma de exibição mundial, mantém com regularidade aproximadamente 100 foros fóruns de alto nível, seminários técnicos e lançamentos de novos produtos. Durante a cippe2019, serão apresentados os Prêmios de Inovação cippe2019, a 11ª Cúpula Internacional de Petróleo e Gás Natural, Conferência Internacional de Petróleo e Petroquímica 2019, a Conferência de Promoção da Embaixada cippe2019 (petróleo e gás), a Reunião de Negócios da Cippe2019, etc. Estarão presentes líderes de governos nacionais e estrangeiros, líderes da indústria, representantes de expositores, especialistas seniores e enviados diplomáticos com o intuito de discutir o desenvolvimento da indústria.

Enquanto isso, a cippe2019 utilizará seus poderosos recursos de mídia para promover tecnologias e produtos de vanguarda para o mundo inteiro.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180830005282/pt/

cippe2019 Organizing Committee Para expositores Mona Wang, 86-10-58236555 cippe@vip.163.com cippe@zhenweiexpo.com ou Para visitantes Yolanda Zhao, 86-10-59273878

© 2018 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.