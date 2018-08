Pequim criticou nesta quinta-feira a lógica "irresponsável e absurda" dos Estados Unidos sobre a Coreia do Norte, um dia depois do presidente americano Donald Trump ter afirmado que a China "dificulta muito" a relação com Pyongyang.

"Na lógica irresponsável e absurda, os Estados Unidos são os campeões do mundo", afirmou a porta-voz do ministério chinês das Relações Exteriores, Hua Chunying, ao ser questionada sobre as palavras de Trump.

"Washington deveria se olhar no espelho antes de criticar os demais", completou.

O presidente americano acusou na quarta-feira a China de complicar a relação de Washington com a Coreia do Norte, em um momento em que as negociações sobre a desnuclearização norte-coreana estão estagnadas.

"A China dificulta muito a nossa relação com a Coreia do Norte", disse Trump na Casa Branca, embora tenha destacado que seus vínculos com o presidente chinês, Xi Jinping, são "grandiosos".

Também ressaltou a sua "relação fantástica" com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, com quem se reuniu em Singapura em junho e disse que não estava considerando retomar os exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul, que Pyongyang considera "provocativos".

Trump reconheceu que "parte do problema norte-coreano é causado pelas disputas comerciais com a China".

A China é o único aliado de peso de Pyongyang e a principal rota para os bens que entram na Coreia do Norte. Trump sugere que Pequim aliviou a sua pressão sobre o regime de Kim, em resposta às tarifas impostas por Washington aos seus bens.