Comunicado do Business Wire :Hytera Communications Corporation Limited

A Hytera, líder mundial em soluções inovadoras de comunicações para rádios portáteis profissionais (PMR), anunciou o lançamento de um novo estudo técnico intitulado "DMR Trunked: Next Generation of LMR Technology" - com a IHS Markit, uma empresa de análise global especializada no setor de comunicações críticas. O estudo descreve o crescimento constante e o caminho de evolução da tecnologia DMR Nível III e fornece uma análise abrangente sobre sua demanda de mercado e futura adoção em setores verticais como empresas, transportes, serviços públicos e segurança pública.

A tecnologia convencional DMR Nível II é, tradicionalmente, uma tecnologia importante para os negócios, proporcionando comunicações para os usuários corporativos. Com a introdução do sistema trunking DMR Nível III, os mercados de segurança e proteção pública estão reconhecendo o DMR como uma tecnologia viável para aplicações de missão crítica. Com um conjunto completo de recursos projetados para os usuários de missão crítica, o DMR trunking Nível III está adquirindo uma posição firme nos mercados de segurança e proteção pública. Até o ano de 2021, a previsão é que a vertical de segurança pública represente quase 35% de todas as remessas de DMR Nível III no mundo todo.

De acordo com o estudo, um fator importante na adoção da tecnologia DMR é a rápida migração mundial para a tecnologia digital. Historicamente, as tecnologias de comunicação LMR (rádios portáteis licenciados) utilizavam a operação analógica. No entanto, o mercado atual de LMR é avançado, pioneiro e rápido, com tecnologias, conceitos e integrações inovadores que chegam ao mercado com regularidade. A tecnologia mais recente anunciada pelos principais atores do DMR Nível II, NXDN e dPMR incorporou equipamentos que suportam comunicações em redes analógicas e digitais - facilitando, assim, essa transição. A tecnologia DMR Nível III se beneficiou da transformação, crescendo como um protocolo competitivo para o setor de segurança pública e se tornando uma tecnologia de ponta para as indústrias de serviços públicos, transporte e empresas em todo o mundo.

Prevê-se que a convergência seja o futuro da indústria de comunicações críticas. À medida que mais países começarem a considerar seu roteiro para os sistemas de comunicações LTE de banda larga, as soluções híbridas formarão uma grande parte da economia de transição. Em suma, o LTE complementará a voz crítica com dados, em vez de substituir o PMR completamente. Com design aprimorado de sistema, proteção de segurança e criptografia, a tecnologia DMR Nível III fornece um caminho de evolução clara para a migração LTE na forma de uma solução convergente PMR + LTE, que será necessária para tornar qualquer transição LTE viável. Uma solução DMR e LTE convergida inclui um rádio de modo duplo que pode se conectar a uma rede celular, além da rede DMR, que permite o upload de vídeo e chamadas de vídeo pela rede comercial, enquanto se conecta à rede DMR para a voz de missão críticas e negócios críticos.

"Globalmente, o número de usuários de PMR continuou crescendo mesmo quando o LTE surgiu no cenário mundial. O PMR, com sua alta capacidade de recuperação, baixa latência, comunicações instantâneas de um para muitos e um rico conjunto de recursos, continuará proporcionando comunicações de voz de missão crítica, enquanto o LTE complementa esse recurso com serviços aprimorados de dados. Um dos principais impulsionadores do crescente mercado de PMR é o aumento da digitalização, com a tecnologia digital oferecendo comunicações de voz aprimoradas", comentou Ryan Darrand, analista sênior da IHS Markit. A IHS Markit projeta que o número de usuários de PMR digital quase dobrará entre 2017 e 2021, elevando o total para 44 milhões de usuários ativos. O número de usuários digitais de PMR excedeu o número de usuários analógicos pela primeira vez em 2017, deixando um grande número de usuários analógicos no mercado. A disponibilidade de muitos padrões digitais, incluindo TETRA, P25, DMR, dPMR, NXDN e PDT, contribui para esse crescimento do analógico para o digital. Espera-se que essa tendência de crescimento continue entre 2017 e 2021 à medida que os usuários de negócios críticos no mundo desenvolvido migram para o digital e a popularidade dos sistemas trunking continua atraindo usuários de missão crítica.

"A indústria de PMR vem enfrentando um rápido desenvolvimento nos últimos anos, do analógico ao digital e da banda estreita à banda larga. Em meio à transformação substancial, as tecnologias de banda estreita, como as tecnologias DMR Nível II e Nível III, desempenharam um papel fundamental e forneceram conexões vitais entre essas duas transições históricas", disse Ke Wang, gerente geral de Desenvolvimento de Sistemas DMR da Hytera Communications. "Como participante importante em DMR, a Hytera impulsionou o desenvolvimento do padrão DMR e popularizou a tecnologia DMR no mundo todo na última década. Até o final de 2017, a Hytera já tinha implementado mais de 8 mil estações base e enviado mais de 1 milhão de terminais trunking, detendo a maior participação de mercado como líder de mercado no segmento DMR Nível III. Nossa solução DMR Nível III tem sido amplamente adotada por usuários de Segurança Pública no mundo, como a Polícia da Croácia, Polícia da Turquia, Polícia Nacional das Filipinas, Polícia Nacional da Guatemala e Polícia da China, tornando-a uma tecnologia confiável para comunicações de missão crítica."

Para mais informações sobre o informe técnico, acesse -

Inglês www.hytera.ca/dmr-trunked-next-generation-of-lmr-technology

Espanho www.hytera.la/dmr-troncalizado-tecnología-lmr-última-generación

Sobre a Hytera Communications

A Hytera Communications Corporation Limited é líder mundial em soluções inovadoras de comunicações para rádios portáteis profissionais (PMR) que melhoram a eficiência organizacional e tornam o mundo mais seguro. Fundada em 1993 em Shenzhen (China) e listada na Bolsa de Valores de Shenzhen (002583.SZ), a Hytera possui 10 centros de pesquisa e desenvolvimento no mundo todo. A Hytera atende clientes em mais de 120 países e regiões, incluindo governo, segurança pública, serviços públicos, transporte e empresas. O Sepura Group PLC e sua subsidiária Teltronic S.A.U. se tornaram parte da Hytera em maio, enquanto a Norsat International Inc. e sua divisão Sinclair passaram a fazer parte da Hytera em julho de 2017. Para mais informações, acesse www.hytera.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180829005584/pt/

Hytera Communications Corporation Limited Assessoria de imprensa Johnny Jian, +86 755 26972999 johnny.jian@hytera.com

© 2018 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.