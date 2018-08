Comunicado do Business Wire :InnerWorkings, Inc.

InnerWorkings, Inc. (NASDAQ: INWK) líder global em execução de marketing, e KPMG LLP, empresa americana especializada em auditoria, tributos e consultoria, anunciaram hoje uma aliança para ajudar os clientes a criar maior impacto com seus gastos com marketing usando tecnologia e serviços elaborados para aumentar a eficiência, melhorar a consistência e acionar economias.

"Ao combinar a experiência da KPMG e o profundo entendimento dos desafios comerciais dos seus clientes com os recursos de execução de marketing global da InnerWorkings, as duas empresas oferecem às organizações uma proposta de valor atraente," disse Oliver Kimberley, vice-presidente sênior, Soluções ao Cliente da InnerWorkings. "Estamos entusiasmados com essa aliança e ansiosos para ajudar a KPMG a oferecer um valor maior para os seus clientes nos meses e anos que virão".

"Os orçamentos de marketing de hoje estão sob pressão para produzir mais do que nunca, e os executivos de marketing precisam de transparência, inovação e uma abordagem orientada para tecnologia para maximizar seu ROI", disse Pat Canning, Sócio administrativo da KPMG Chicago. "Nossa aliança pode criar economias de custo significativas nos materiais de marketing, que impactam significativamente os resultados dos nossos clientes."

O grupo Procurement Advisory da KPMG traz extensa experiência no controle dos gastos, estratégias de desenvolvimento para gerenciar fornecedores, melhorar as eficiências e identificar áreas onde a tecnologia acionará economias. A KPMG avaliará os gastos de marketing e os modelos operacionais atuais em relação às práticas líderes da indústria, construirá uma diretriz para atender os objetivos de negócios no curto prazo e ajudar os clientes a alcançar seus objetivos de transformação de longo prazo.

InnerWorkings é a parceira de marketing global transformadora para empresas ambiciosas, impulsionando valor incansavelmente para ajudar as marcas a serem bem-sucedidas. Ela ajuda as marcas a tomarem decisões orientadas por dados que agilizam os processos, alavancam as compras em escala, reduzem os custos, encurtam o tempo até o mercado e aumentam o ROI.

Para mais informações, acesse www.kpmg.com/us/innerworkings.

Sobre a InnerWorkings

InnerWorkings, Inc. (NASDAQ: INWK) é a empresa líder global de execução de marketin que atende as marcas Fortune 1000 em uma ampla gama de setores. Como uma ampla solução de terceirização empresarial, a empresa emprega tecnologia proprietária, uma extensa rede de fornecedores e conhecimentos profundos no domínio para agilizar a produção de materiais da marca e experiências de varejo em diversos formatos e regiões geográficas. A InnerWorkings está sediada em Chicago, Illinois, e emprega aproximadamente 2.100 pessoas, que apoiam nossos clientes globais na execução de campanhas de marca multifacetadas em todos os principais mercados do mundo. A InnerWorkings atende muitos setores incluindo: varejo, serviços financeiros, hospitalidade, produtos de consumo embalados, organizações sem fins lucrativos, assistência à saúde, alimentação e bebidas, transmissão e cabo, automotivo e transporte.

Sobre a KPMG LLP

KPMG LLP é uma empresa membro independente nos EUA da KPMG International Cooperative ("KPMG International"). As empresas membro independentes da KPMG International têm 197.000 profissionais trabalhando em 154 países. Alguns ou todos os serviços descritos aqui podem não ser permitidos para clientes de auditoria da KPMG e suas afiliadas ou entidades relacionadas. Saiba mais em www.kpmg.com/us ou siga-nos no @KPMGUS_News.

InnerWorkings, Inc. Bridget Freas 312-589-5613 bfreas@inwk.com ou KPMG LLP Libby Langsdorf 312-665-5155 elangsdorf@kpmg.com

