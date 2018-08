Reservas de petróleo nos EUA caem mais que previsto, a 405,8 mb

As reservas de petróleo bruto nos Estados Unidos caíram mais do que o previsto na semana passada, enquanto as de gasolina e outros produtos destilados também diminuíram - revelam números publicados nesta quarta-feira (29) pela Agência de Informação sobre a Energia (EIA).

Na semana que terminou em 24 de agosto, as reservas comerciais do "crude" diminuíram 2,6 milhões de barris, a 405,8 milhões, enquanto os analistas ouvidos pela agência Bloomberg previam uma diminuição mais modesta, de 1,5 milhão de barris.