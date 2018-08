Crescimento dos EUA é revisto para alta no segundo trimestre

O crescimento econômico dos Estados Unidos foi revisto ligeiramente para alta no segundo trimestre, confirmando seu ritmo mais forte em quatro anos - aponta a segunda estimativa do Departamento do Comércio divulgada nesta quarta-feira (29).

A expansão do Produto Interno Bruto (PIB) americano alcançou 4,2% interanual, ou seja, 0,1 ponto percentual a mais do que na primeira estimativa.

Isso representa uma clara aceleração em relação ao 2,2% do primeiro trimestre e a alta mais forte do PIB desde o terceiro trimestre de 2014.