Trump anuncia que conselheiro da Casa Branca Don McGahn vai deixar o cargo

O conselheiro da Casa Branca Don McGahn vai deixar o cargo no outono dos Estados Unidos, logo após a confirmação da nomeação do juiz Brett Kavanaugh à Suprema Corte americana, processo que está sendo supervisionado por McGahn, anunciou o presidente americano, Donald Trump, em seu Twitter.



"Eu tenho trabalhado com Don por um longo tempo e aprecio verdadeiramente o seu serviço!", escreveu Trump na rede social. Em conversas com assessores, no entanto, Trump teria reclamado de McGahn e falado em substituí-lo. O conselheiro também já falava em renunciar em meio a controvérsias da Casa Branca.



McGahn atuou como conselheiro da Casa Branca desde o início do governo Trump, depois de ter trabalhado na campanha à presidência em 2016. Ele desempenhou um papel central ao ajudar Trump a reformular alguns dos tribunais mais influentes do país, incluindo a Suprema Corte, e participou da investigação do conselheiro especial Robert Mueller, que apura a interferência russa na eleição americana.