Londres evoca 'margem de manobra' sobre data de acordo do Brexit

Londres espera concluir as negociações do Brexit até o Conselho Europeu de outubro, mas considera "uma margem de manobra" - declarou nesta quarta-feira (29) o ministro britânico do Brexit, Dominic Raab, perante uma comissão da Câmara dos Lordes.

"Estamos visando à conclusão das negociações até o Conselho Europeu" de 18 e 19 de outubro, disse Raab à Comissão de Assuntos Europeus da Câmara Alta do Parlamento britânico.

"Mas há alguma margem de manobra", acrescentou ele, enquanto a possibilidade de uma extensão das discussões é cada vez mais evocada, em particular devido à delicada questão da fronteira irlandesa, ainda não resolvida.

Na semana passada, o chefe negociador da Comissão Europeia, Michel Barnier, havia enfatizado que, uma vez o Brexit programado para o final de março de 2019, uma decisão final sobre o acordo de retirada deveria intervir "bem antes do final do ano" para permitir que os parlamentos nacionais e europeus ratificassem os textos.

"Pode ser no início de novembro, mas não pode ser muito mais tarde", acrescentou.

Raab estimou nesta quarta-feira que "cerca de 80%" do acordo de divórcio foi concluído. "Estou otimista que um acordo está ao nosso alcance", apontou.

Falando em Berlim, Barnier reiterou que Bruxelas está pronta para oferecer a Londres uma parceria "sem precedentes" para um país terceiro.

"Estamos prontos, os chefes de Estado e de governo. O Parlamento apoiará, para propor uma parceria como nunca antes oferecida a um país terceiro", disse em coletiva de imprensa conjunta com o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas.

"Apoiando-se em quatro pilares, comércio, acordo comercial ambicioso, acordos específicos em áreas de interesse comum, como aviação, segurança interna e política externa e segurança externa", acrescentou.

O comunicado fez subir a libra britânica a 1,2984 dólar às 14h30 GMT (11h30 de Brasília). No dia anterior, valia 1,2873 dólar.