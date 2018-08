Ataque com carro-bomba reivindicado pelo EI mata sete do Iraque

Um ataque suicida com carro-bomba deixou sete mortos nesta quarta-feira, 29, em um antigo reduto do Estado Islâmico (EI) na região oeste do Iraque, informou uma autoridade de segurança do país. O ataque foi reivindicado pelo grupo jihadista.



De acordo com o major general Qasem al-Dulaimi, o terrorista levou um veículo carregado de explosivos a um posto de segurança administrado conjuntamente pelo Exército iraquiano e pelas Forças de Mobilização Popular na entrada sul da cidade de al-Qaim, localizada a cerca de 30 quilômetros da fronteira com a Síria,



Uma onda de sequestros e ataques de estilo guerrilheiro em áreas desérticas no centro do Iraque desde meados de junho tem gerado preocupações no país.



O Iraque busca se recuperar da guerra contra o grupo jihadista, que já dura três anos. Autoridades iraquianas declararam vitória sobre o EI no final do ano passado, depois da retomada de Mossul, segunda maior cidade do país, em uma batalha liderada pelos Estados Unidos contra os terroristas. Fonte: Associated Press