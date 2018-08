Canadá 'otimista' com conversas sobre o Nafta

O Canadá está otimista com as discussões esta semana com os Estados Unidos para concretizar a reforma do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), após o acordo de princípio alcançado entre Washington e México, indicou nesta quarta-feira a chanceler canadense Chrystia Freeland.

"Chegamos a um acordo de alto nível com os Estados Unidos na primavera (boreal) e nos conforta o progresso com o México este verão. O México fez algumas concessões importantes, que serão realmente boas para os trabalhadores canadenses. Partindo desta base, estamos otimistas de ter conversas produtivas esta semana", ressaltou Freeland.