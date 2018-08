Reino Unido e UE podem não cumprir prazo para acordo sobre Brexit, diz ministro

O ministro britânico para o "Brexit", Dominic Raab, admitiu hoje que Reino Unido e União Europeia poderão não cumprir o prazo imposto por eles próprios para fechar um acordo sobre a retirada do país do bloco.



Raab afirmou que há uma possibilidade de as conversas ultrapassarem o prazo.



A proposta era que Reino Unido e UE fechassem um acordo dobre os termos do divórcio e comércio futuro até outubro, quando o Conselho Europeu fará uma reunião de cúpula, de forma que os países da UE possam aprovar o acerto individualmente antes que os britânicos deixem o bloco, em 29 de março do próximo ano.



As discussões, porém, não têm avançado e o Reino Unido já se prepara para um possível Brexit sem acordo.



Raad disse hoje a um comitê do Senado britânico que os dois lados miram a data de outubro, mas que há alguma margem de manobra".



O ministro, porém, disse estar confiante de que há um acordo "à vista". Fonte: Associated Press.