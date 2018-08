Comunicado do Business Wire :Mya Systems

A Mya Systems, criadora do principal recrutador de IA de conversação do setor, o Mya, anunciou hoje um crescimento significativo de clientes e de sua equipe. Desde o lançamento em julho de 2016, 120 empresas - incluindo quatro das maiores empresas de recrutamento, 15 da Fortune100 e 40 da Fortune500 - escolheram o Mya para transformar a busca por vagas e a experiência de contratação para candidatos e recrutadores. L'Oréal, Adecco Group e Sevenstep (uma empresa Motion Recruitment) estão entre os seus clientes. A empresa também ampliou recentemente sua pegada internacional, expandiu sua base de funcionários em 300 por cento e promoveu amplas melhorias de produto e tecnológicas.

A capacidade do Mya de acelerar drasticamente o processo de recrutamento, aumentar a satisfação dos candidatos e melhorar a produtividade dos recrutadores levou empresas americanas e europeias a adotar rapidamente a plataforma de IA de conversação. Em resposta, a empresa triplicou sua equipe nos EUA, acrescentou suporte para os principais idiomas europeus e abriu escritórios em Londres e Munique. A empresa nomeou Malik Aibache, antigo diretor de marketing do PageGroup, como vice-presidente de Marketing e Operações para EMEA e Joachim Fischer como vice-presidente de Vendas para EMEA.

"Nosso anúncio de hoje destaca o grande progresso que fizemos em prol da nossa missão de criar um mercado de trabalho mais eficiente, alimentado pela IA", disse Eyal Grayevsky, cofundador e diretor executivo da Mya Systems. "Nosso ímpeto tem sido impulsionado, em grande parte, por nossos investimentos significativos em produtos e P&D;, e por nosso compromisso de desenvolver um corpo gerencial de nível internacional, com um histórico recorrente de fazer crescer com sucesso empresas tipo SaaS".

No ano passado, a Mya Systems expandiu consideravelmente a capacidade do Mya em todo o ciclo de vida do recrutamento de ponta a ponta e acrescentou várias parcerias e integrações ATS, CRM e de agenda à plataforma. Ao manter seu compromisso de atender aos mais altos padrões de privacidade e segurança do cliente nos Estados Unidos e na Europa, conquistou a conformidade SOC2 e GDPR. E, como parte de sua atual expansão global, a empresa agora oferece IA de conversação em francês, espanhol e alemão.

Ao longo do ano passado, a Mya Systems contratou vários novos gerentes à sua equipe para proporcionar à empresa a profundidade e a amplitude da expertise exigida pelo novo estágio de sua evolução e crescimento. As contratações de executivos chave incluem:

-- Malik Aibache, vice-presidente de Marketing e Operações para EMEA - Aibache traz consigo 15 anos de experiência no setor do Michael Page Group, uma das maiores agências de recrutamento da Europa.

-- Joachim Fischer, vice-presidente de Vendas para EMEA - Fischer traz consigo 20 anos de experiência em vendas e gestão de organizações baseadas na Europa, mais recentemente como diretor da econ industries.

-- Connie Schiefer, vice-presidente de Gestão de produtos - Schiefer foi recentemente vice-presidente sênior de Gestão e engenharia de produtos da SimplyHired e, anteriormente, vice-presidente de Gestão de produtos da Yahoo, supervisionando uma equipe de 40 gerentes de produtos e mais de 900 engenheiros.

-- Vinita Venkatesh, vice-presidente de Marketing de produtos - Venkatesh traz consigo 15 anos de expertise em domínio, produto e marketing de marcas como Workday, Rubrik e Replicon.

-- Mike Pauletich, vice-presidente de Desenvolvimento comercial - Pauletich tem mais de 20 anos de experiência no setor de recrutamento e cargos de liderança na Jibe, Entelo, eQuest e TMP Worldwide.

-- Tim Gray, vice-presidente de TI e Segurança de dados - Gray tem mais de 20 anos de experiência em operações que envolvem tecnologia e segurança, inclusive com a Guardian Analytics e Good Technology.

Mya é o principal recrutador de IA de conversação. A solução ajuda equipes de recrutadores a amplificar seus esforços de recrutamento, triagem e seleção da lista final de grandes grupos de candidatos, automatizar o processo de agendamento, oferecer suporte à integração e ao RH e proporcionar uma experiência de nível internacional aos candidatos e funcionários. O Mya aplica técnicas de linguagem natural e aprendizado de máquina proprietárias para manter uma conversação aberta, natural e dinâmica, obter insights mais profundos dos candidatos e desenvolver a confiança dos seus usuários. A tecnologia interage com os candidatos por meio de SMS, WhatsApp e outros aplicativos de mensagens e pode ser integrada ao seu site de oferta de vagas e processo de candidatura. O Mya é altamente configurável, comunica-se em vários idiomas e pode ser perfeitamente integrado a seus sistemas ATS, CRM e de agenda.

Conhecida anteriormente como FirstJob, a Mya Systems foi fundada conjuntamente por Eyal Grayevsky, diretor executivo, e James Maddox, diretor de Tecnologia, em 2012. A empresa, sediada em São Francisco, lançou o Mya, seu recrutador de IA de conversação, em julho de 2016 para resolver as principais ineficiências no recrutamento e melhorar o processo tanto para candidatos quanto para recrutadores. O Mya conquistou rapidamente uma carteira de clientes de prestígio e se estabeleceu como um dos principais provedores de soluções de IA no setor de recrutamento. A empresa levantou US$ 32,4 milhões em capital de risco em três rodadas de negociações com investidores de primeira linha, incluindo Emergence Capital e Foundation Capital. O Mya ganhou o reconhecimento do setor e prêmios da CB Insights AI 100, Disruptions Report 2017 da Bersin by Deloitte, As 10 principais ferramentas de recrutamento da Recruiters.com e o K50 da Kairos Society, entre outros.

