Google nega acusações de Trump de 'manipulação política'

O Google negou enfaticamente nesta terça-feira as acusações do presidente Donald Trump de que sua ferramenta de busca de notícias tenha sido programada para "manipular uma opinião política" e suprimir as vozes conservadoras e as histórias positivas sobre sua administração.

"A busca não é utilizada para estabelecer uma agenda política e não manipulamos nossos resultados em relação a nenhuma ideologia política", afirmou um porta-voz do Google em um e-mail depois das declarações do presidente americano.

"Todos os anos, realizamos centenas de melhorias em nossos algoritmos para garantir que eles exibam conteúdo de alta qualidade em resposta a consultas dos usuários. Trabalhamos continuamente para melhorar a pesquisa do Google e nunca classificamos os resultados da pesquisa para manipular o sentimento político."

Mais cedo,

O presidente Donald Trump afirmou nesta terça-feira que os resultados do Google são "manipulados" porque quem pesquisa sobre ele só encontra resultados negativos, e questionou se esse tipo de procedimento não seria ilegal.

O presidente vem atacando gigantes da mídia social dos EUA nos últimos dias por supostamente censurar vozes conservadoras, uma alegação sem fundamentos, mas amplamente aceita por seus seguidores.

"Os resultados de pesquisa no Google para 'Trump Notícias' mostram apenas a exibição/divulgação de uma Mídia de Fake News", afirmou presidente no Twitter.

"Em outras palavras, eles têm MANIPULAM, sobre mim e sobre outros, de modo que quase todas as histórias e notícias são RUINS. A fake CNN é proeminente nisso. A Mídia Justa republicana/conservadora está excluída. Ilegal?"

De acordo com Trump, "96% dos resultados da 'Trump Notícias' são da Mída Nacional de Esquerda", que ele descreve como algo "muito perigoso".

"O Google e outros estão suprimindo as vozes de conservadoras e escondendo informações e notícias que são boas. Eles estão controlando o que podemos e não podemos ver. Essa é uma situação muito séria - será abordada!"