Comunicado do Business Wire :GSMA

A duas semanas do Mobile World Congress Americas 2018, a GSMA anunciou mais detalhes sobre o evento, incluindo palestrantes, expositores e patrocinadores recentemente confirmados, além de atualizações sobre os programas e atividades do evento. O Mobile World Congress Americas acontecerá de 12 a 14 de setembro de 2018, no Los Angeles Convention Center, em Los Angeles.

"Em apenas algumas semanas, os líderes globais das indústrias de tecnologia móvel e conteúdo, mídia e entretenimento irão se reunir em Los Angeles", disse Michael O'Hara, diretor de marketing da GSMA. "Ao longo de três dias, as novas oportunidades oferecidas pela tecnologia móvel serão o centro das atenções. Não apenas em mídia e entretenimento, mas em muitas outras áreas que impactam no cotidiano dos cidadãos. Os participantes terão a oportunidade de imaginar um futuro melhor."

"Los Angeles é uma capital global para mídia, entretenimento e inovação - e a sede perfeita para o Mobile World Congress Americas ", disse o prefeito de Los Angeles, Eric Garcetti. "Estamos empolgados em fazer parceria com a GSMA para dar a startups inovadoras e aos players estabelecidos uma oportunidade de trocar ideias, explorar novas invenções e mostrar o futuro da tecnologia móvel".

Últimas adições ao Keynote Program

A GSMA anunciou vários palestrantes relevantes para a programação do Mobile World Congress Americas, com líderes de uma ampla gama de organizações em dispositivos móveis, conteúdo, mídia e entretenimento, incluindo:

-- Bill Gross, presidente da IdeaLab

-- Esther Wojcicki, jornalista e educadora

-- Roger Lynch, CEO, Pandora

-- Dominique Delport, Presidente global, Vice Internacional

-- Darcy Antonellis, CEO, VUBIQUITY

-- Sean Doherty, CEO da WURL, Inc.

Meredith Attwell Baker, presidente e CEO da CTIA, abrirá as sessões de políticas públicas da CTIA no Mobile World Congress Americas com uma palestra na quarta-feira, 12 de setembro. A trilha de políticas públicas da CTIA também incluirá comentários de David Redl, secretário assistente e administrador da NTIA, e Brendan Carr, Mike. O'Rielly e Jessica Rosenworcel, comissários da FCC.

Além da programação principal, a conferência do Mobile World Congress Americas oferecerá sessões com foco em diversos assuntos-chave como 5G, inteligência artificial (IA) blockchain, carros conectados, Internet das Coisas (IoT) e mídia, conteúdo e entretenimento, entre outros. Os palestrantes recém-confirmados da conferência incluem:

-- Reagan Feeney, Vice-Presidente, Parcerias de Conteúdo, Hulu

-- Gayle Troberman, Chief Marketing Officer, iHeartMedia

-- Trina Van Pelt, vice-presidente da Intel Capital e director geral do grupo, Intel

-- Trevor Fellows, vice-presidente executivo de Parcerias Digitais, NBC

-- Gary Brotman, chefe de IA e gerenciamento de produtos de Machine Learning, Qualcomm

-- Rob Wilmoth, arquiteto principal de Soluções da Red Hat

Para mais informações sobre a conferência, incluindo a agenda e a lista completa de palestrantes, visite https://www.mwcamericas.com/conference-programs/

GSMA Summits no Mobile World Congress Americas

O Mobile World Congress Americas também incluirá uma série de GSMA Summits que exploram uma ampla gama de tópicos sobre tecnologia móvel, mídia, conteúdo, esportes, saúde e diversidade, entre outros.

Future Digital Health Summit

Na quarta-feira, 12 de setembro, o Future Digital Health Summit apresentará tendências emergentes e as mais recentes inovações em saúde móvel, com palestrantes incluindo:

-- Ronan Wisdom, líder global, Connected Health, Accenture

-- Haley Sulser, Diretora de Operações da Greater New Orleans Health Information Exchange (GNOHIE)

-- Ali Modaressi, diretor executivo, Rede de Serviços Avançados de Los Angeles (LANES)

-- Harrison Lung, sócio, McKinsey & Company

Women4Tech Summit

Acontecendo na quinta-feira, 13 de setembro, o Women4Tech Summit destacará práticas líderes e soluções criativas para aumentar a diversidade no local de trabalho. Novos palestrantes confirmados para o Women4Tech Summit incluem:

-- Andrea Rey, Sócia, EY

-- Rachel Samrén, vice-presidente executiva de Assuntos Externos, Millicom

-- Glenn Lurie, CEO, Synchronoss

Para informações completas sobre GSMA Summits, visite www.mwcamericas.com/conference-programs/summits/.

GSMA Innovation City - foco na Conectividade Inteligente

A GSMA Innovation City retorna ao Mobile World Congress Americas pelo segundo ano, mostrando como a Conectividade Inteligente - alavancando 5G, IoT, IA e big data - está impactando e melhorando a vida de cidadãos, empresas e governos em todo o mundo. Os visitantes poderão experimentar o impacto da Conectividade Inteligente entre setores, incluindo entretenimento, transporte, serviços públicos e indústria, entre outros. Localizado no South Hall do LACC, a City oferece demonstrações de ponta das principais marcas do setor, além de programas da GSMA que incluem Identidade, Internet das Coisas, Redes Futuras e #BetterFuture. Para mais informações sobre a Innovation City, visite www.mwcamericas.com/exhibition/gsma-innovation-city/.

200 empresas para participar do 4YFN Startup Event

Com exposições, apresentações inspiradoras, atividades de incubação, eventos de networking, o 4YFN Americas Startup Awards e mais, o 4YFN Startup Event reunirá mais de 200 empresas de todo o mundo, incluindo startups de tecnologia inovadoras, empresas de capital de risco e empresas em setores como jurídico e fintech, entre outros. A GSMA anunciou vários novos palestrantes para o 4YFN Summit, incluindo:

-- Jason Lawrence Nazar, co-fundador e CEO, Comparably

-- Robyn Ward, CEO, FounderForward

-- Howard G. Wright, vice-presidente da Intel Corporation

-- Neda Amidi, parceira, Plug & Play Ventures

-- Steven Sprague, CEO da RivetzCorp

Para mais informações sobre o 4YFN no Mobile World Congress Americas, visite: www.4yfn.com/event/4yfn-americas-2018/

Expositores Adicionais, Patrocinadores do Mobile World Congress Americas

Amazon, BMW, Tata Communications Transformation Services, T-Mobile USA e Vodafone America estão entre as mais recentes empresas confirmadas para participar do Mobile World Congress Americas, juntando-se a marcas anunciadas anteriormente: Accenture, American Express OPEN, ARM, Cisco, Dell, Ericsson , G+D Mobile Security, Gemalto, Google, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Infosys, Mastercard, McAfee, NBC Universal, Nokia Solutions, Samsung Networks, Sprint, Synchronoss, Syniverse, TELUS, Verizon Wireless, VMware e outros. Para mais informações sobre a exposição do Mobile World Congress Americas, visite: www.mwcamericas.com/exhibition/.

IMPACT Growth, RobotUnion e Türk Telekom assinaram o contrato como 4YFN Supporting Sponsors, e a GSMA também anunciou vários novos patrocinadores para os temas do evento Mobile World Congress Americas. A Oracle é Headline Sponsor e a VMware é Associate Sponsor of the Network Industry Theme; A Micron Technology é Headline Sponsor e a DMO é Supporting Sponsor of the Connected Vehicles Theme; e a Ericsson assinou como IoT Theme Supporting Sponsor. Para obter uma lista completa dos patrocinadores e parceiros do evento, visite: www.mwcamericas.com/about/sponsors-partners/.

Novos Partner Programs e Power Hours

Organizações líderes de todo o ecossistema móvel, incluindo redes A+E, Automotive Edge Computing Consortium, Conduent, Global Certification Forum, IBM Security, James Brehm & Associates, The Mobile Growth House e Route Mobile apresentarão sessões de Partner Programs and Power Hour no Mobile World Congress Americas. Para detalhes completos, visite: www.mwcamericas.com/conference-programs/partner-programs.

Especialistas do setor vão liderar o Mobile World Congress Americas Tours

O Mobile World Congress Americas Tours conduzirá os participantes em uma experiência com curadoria focada em tópicos específicos de 5G a Cidades Inteligentes, entre outros. O Mobile World Congress Americas oferecerá os seguintes tours tópicos, guiados por especialistas do setor:

-- 5G and NFV Tour com o Dr. Nishith Tripath da Award Solutions

-- Business Transformation Tour com Russ Edwards da Award Solutions

-- Emerging Tech Tour com Manolo Almagro da Q Division

-- IoT Tour com Sylwia Kechiche da GSMA

-- Sustainable Smart Cities Tour com Jonas Allen do Green Electronics Council

Para mais informações, incluindo como se inscrever em um tour, visite: www.mwcamericas.com/experiences/topic-tours/

Envolva-se no Mobile World Congress Americas 2018

Mais informações sobre o Mobile World Congress Americas 2018, incluindo como participar, expor ou patrocinar, estão disponíveis em www.mwcamericas.com. Acompanhe os desenvolvimentos e atualizações do Mobile World Congress Americas no Twitter @GSMA usando # MWCA18, na página do LinkedIn Mobile World Congress Americas https://www.linkedin.com/company/gsma-mobile-world-congress-americas ou no Facebook em https://www.facebook.com/MWCAmericas/. Para informações adicionais sobre os canais sociais da GSMA, visite http://www.mwcamericas.com/.

