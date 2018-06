Desemprego cai em maio, mas ainda atinge 13 milhões de brasileiros

O índice de desemprego no Brasil caiu de 12,9% no período fevereiro-abril para 12,7% no trimestre que se fechou em maio - informou nesta sexta-feira (29) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Essa é a segunda queda consecutiva depois de três meses de alta. Ao todo, 13,2 milhões de pessoas estavam em busca de um emprego em maio, frente a 13,4 milhões em abril.

No período março-maio de 2017, a taxa de desemprego brasileira era de 13,3%.

Resta saber se a tendência será confirmada, depois da greve dos caminhoneiros que paralisou a economia do país durante cerca de dez dias.

A taxa de desemprego no Brasil disparou de 6,5%, no fim de 2014, para 13,7%, no primeiro trimestre de 2017, após dois anos de recessão econômica.

O IBGE realiza seus estudos sobre a base de trimestres móveis, usando pesquisas realizadas por cerca de 2 mil funcionários em 700 mil domicílios no país.