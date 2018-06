EUA inauguram novo quartel-general militar na Coreia do Sul

As forças americanas na Coreia do Sul inauguraram nesta sexta-feira seu novo quartel-general, considerado a maior base dos Estados Unidos no exterior, poucas semanas depois que o presidente Donald Trump disse que queria repatriar as tropas.

Estados Unidos e Coreia do Sul assinaram há décadas um tratado de aliança em virtude do qual as "US Forces Korea (USFK)" tiveram seu quartel-general em Yongsan, no centro de Seul.

Os dois aliados concordaram nos anos 1990 realocar esses quartéis em Camp Humphreys, uma base já existente em Pyeongtaek, 60 km ao sul de Seul.

Mas o projeto foi adiado durante anos pelos protestos dos residentes, problemas financeiros ou atrasos na construção.

Somente em 2013 as primeiras unidades foram transferidas para Camp Humphreys.

Os Estados Unidos têm 28.500 efetivos militares na Coreia do Sul para fazer frente à ameaça que possa supor a Coreia do Norte.

A inauguração do novo quartel-general acontece semanas depois de uma histórica cúpula entre Trump e o líder norte-coreano Kim Jong Un em Singapura.

Trump também disse que suspenderá os habituais exercícios conjuntos dos Estados Unidos com o exército sul-coreano.