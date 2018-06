Negociador da UE para o Brexit diz que enormes e sérias divergências permanecem

Bruxelas, 29 - O negociador-chefe da União Europeia para o Brexit (saída do Reino Unido do bloco), Michel Barnier, disse nesta sexta-feira que ainda existem "enormes e sérias divergências" entre o Reino Unido e o bloco, depois que a primeira-ministra britânica, Theresa May, alertou que o fracasso de um bom acordo de divórcio pode pôr em perigo a segurança europeia.



Barnier disse que "fizemos progressos" no divórcio, "mas divergências enormes e sérias permanecem, principalmente relacionadas à Irlanda e Irlanda do Norte".



O Reino Unido prometeu manter uma fronteira "invisível", livre de postos alfandegários e outras infraestruturas entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda - a única fronteira terrestre do Reino Unido com um membro da UE. Autoridades da UE estão impacientes de ouvir propostas detalhadas do Reino Unido sobre como isso pode ser alcançado, dada a insistência de que o Reino Unido deixará a união aduaneira da UE.



Barnier disse que queria que os negociadores britânicos retornassem a Bruxelas na segunda-feira para conversas renovadas, enquanto May disse que o Reino Unido estava pronto para "intensificar e acelerar o ritmo de negociações", após reclamações do bloco de que as divisões em seu governo estão bloqueando o progresso. A administração conservadora de May está dividida sobre quão próxima a relação com a UE deve ser, após o Brexit. Fonte: Associated Press