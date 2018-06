Empresários na Alemanha apoiam Merkel e pedem fim de desavenças no governo

Berlim, 29 - As organizações empresariais mais influentes da Alemanha pedem que a coalizão governista liderada pela chanceler Angela Merkel supere desavenças em relação à imigração, apoiando a líder alemã e sugerindo que a discordância está enfraquecendo a maior economia europeia num momento crucial.



Merkel e o ministro do Interior do país, Horst Seehofer, que lidera a União Social-Cristã (CSU, pela sigla em alemão) - partido irmão da União Democrata-Cristã (CDU), da chanceler - têm se desentendido em meio à insistência de Seehofer de unilateralmente recusar a entrada de imigrantes na Alemanha. Merkel, por sua vez, defende uma solução pan-europeia para a controversa questão da imigração.



Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, grupos que representam a indústria, empregados, comércio e pequenos negócios na Alemanha miraram Seehofer, com o argumento de que "ações nacionais unilaterais fazem mais mal do que bem".



Segundo o comunicado, as "disputas políticas prejudicam a reputação da Alemanha...(e) nos enfraquecem no cenário europeu e internacional".



Horas atrás, líderes da União Europeia (UE) anunciaram um acordo sobre a imigração que, segundo analistas, deverá ajudar a preservar o mandato de Merkel na Alemanha. Fonte: Associated Press.