Comunicado do Business Wire :IDEMIA

IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, anunciou hoje sua parceria com 10T Tech, um provedor independente de serviços eSIM para aquisição e gerenciamento de conectividade eSIM. Ao fazer isso, o IDEMIA ampliará o uso de sua plataforma eSIM para um número maior de clientes.

A 10T Tech oferecerá aos seus clientes uma solução líder de provisionamento de serviço eSIM remoto da IDEMIA. Além disso, a 10T Tech visa otimizar os tempos de integração de plataforma e seus clientes podem usar os dispositivos eSIM e Plug-in eUICC, a fim de permitir a implantação rápida em toda a base de assinantes.

A parceria IDEMIA e 10T oferece aos clientes uma forma rápida, simples e eficiente de lançar o eSIM em toda sua rede, para ajudá-los a se preparar para novas e importantes oportunidades de mercado. Isso permitirá que mais clientes façam parte do crescente mercado de eSIM, já que os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) anunciam cada vez mais novos dispositivos.

"Estamos muito satisfeitos que a 10T Tech tenha selecionado o sistema de gestão de assinaturas da IDEMIA. Nossa solução oferece flexibilidade e pode satisfazer qualquer tipo de cliente, seja operadores de redes móveis (MNO) ou operadores móveis virtuais (MVNO). Na IDEMIA, acreditamos que a tecnologia eSIM deve estar disponível para todo o mercado para acelerar a adoção em benefício de todo o ecossistema",declara Fabien Jautard, vice-presidente executivo da Unidade de Negócios de Operadores Móveis da IDEMIA.

OT-Morpho é agora IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, com a ambição de capacitar os cidadãos e consumidores a interagir, pagar, conectar, comutar, viajar e até mesmo votar de maneiras que agora são possíveis em um mundo conectado.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão essencial no mundo em que vivemos atualmente. Ao defender a Identidade Aumentada, reinventamos a forma como pensamos, produzimos, usamos e protegemos esse ativo, seja para pessoas ou para objetos. Garantimos a privacidade e confiança, além de transações seguras, autenticadas e verificáveis para clientes internacionais dos setores financeiros, de telecomunicações, de identidade, de segurança pública e de IOT.

A OT (Oberthur Technologies) e a Safran Identity & Security (Morpho) uniram forças para formar a IDEMIA. Com cerca de US$ 3 bilhões em receitas e 14 mil funcionários no mundo inteiro, a IDEMIA serve a clientes em 180 países.

10T Tech Limited é uma parceira estratégica da IDEMIA, que fornece seus serviços em conjunto com a solução de gerenciamento de assinaturas da IDEMIA. É uma empresa com sede em Hong Kong que reúne habilidades, conhecimentos técnicos e experiência para ajudar os operadores de todo o mundo a se prepararem para a adoção generalizada de cartões SIM integrados pelos OEMs, com um foco especial em MNOs e MVNOs do mercado intermediário.

