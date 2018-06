Erupção em Bali bloqueia milhares de turistas

Milhares de turistas estavam bloqueados nesta sexta-feira no Aeroporto Internacional de Bali, que paralisou suas operações devido à erupção do vulcão Agung nesta ilha indonésia, informaram as autoridades.

Diante do risco representado pelas cinzas vulcânicas, que atingem os 2 mil metros de altitude, o Aeroporto de Ngurah Rai foi fechado às 03H00 (16H00 Brasília de quinta-feira) e não abrirá até às 19H00 local (09H00).

A situação provocou o cancelamento de 446 voos - domésticos e internacionais - saindo ou chegando à principal ilha turística do arquipélago indonésio, informou o porta-voz do aeroporto, Yanus Suprayogi.

Ao menos 75 mil passageiros estão afetados por esta situação, e milhares de turistas permanecem no aeroporto ou nos hotéis da ilha a espera de uma solução.

O Agung, de mais de 3.000 metros de altura, está a 75 km dos principais destinos turísticos da ilha - Kuta e Seminyak - e entra eventualmente em erupção desde que despertou no ano passado.

A última grande erupção do Agung deixou cerca de 1.600 mortos, em 1963.