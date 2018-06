Os líderes da União Europeia (UE) obtiveram na madrugada desta sexta-feira um acordo sobre como enfrentar o fenômeno da emigração, após a Itália exigir de seus sócios compromissos concretos na gestão da chegada de imigrantes ao bloco.

"Os 28 líderes da UE concordaram com as conclusões do Conselho Europeu, incluindo sobre imigração", tuitou o presidente da instituição, Donald Tusk, ao final de uma noite de complexas negociações.