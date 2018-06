Comunicado do Business Wire :AerSale

A AerSale, fornecedora global de aeronaves e motores de meia-vida, material utilizável usado (used serviceable material - USM) e serviços MRO, anunciou a chegada de Christophe Chicandard como vice-presidente de arrendamento e comércio - Região da Ásia Pacífico. Quando o mercado de aviação asiático continua a levar em conta uma porção crescente do mercado global da AerSale, Christophe vai liderar o desenvolvimento regional da unidade de negócios de arrendamento e vendas de equipamentos de voo e a gestão de relações com o cliente da empresa.

"Estamos extremamente satisfeitos por ter um executivo de aviação titular como Christophe fazendo parte da nossa equipe para liderar as iniciativas de vendas e aquisições da AerSale na Ásia Pacífico, enquanto reforça ainda mais nosso compromisso com a satisfação do cliente nessa região de rápido crescimento", disse Craig Wright, diretor comercial e chefe da equipe de arrendamento de equipamento de voo da AerSale. "Sua extensa rede de contatos, visão estratégica e ampla experiência transacional estão idealmente adequadas para bem servir esse mercado em nosso nome."

No espaço de 28 anos de carreira na indústria aeroespacial de Christophe, ele ocupou inúmeras posições sênior de vendas e marketing com fabricantes de aeronaves como ATR, Airbus, Bombardier e Embraer, empresas de arrendamento de aeronaves, como CIT Aerospace e Aircastle e provedoras de serviços de manutenção, reparo e operações (maintenance, repair and overhaul - MRO), como a Jet Aviation. Seu amplo alcance de expertise inclui liderança estratégica, gestão de equipe de vendas e negociação de transações de frotas complexas.

Sobre a AerSale

Líder global em aviação, a AerSale é especializada em venda, leasing e troca de aeronaves, motores e componentes, além de oferecer uma ampla variedade de serviços de manutenção, reparo e operações (maintenance, repair and overhaul, MRO) e engenharia para aeronaves comerciais e componentes. A AerSale também presta serviços de gestão de ativos para proprietários de portfólios de aeronaves e motores no fim do ciclo de vida. Sediada em Coral Gables, Flórida, a AerSale mantém escritórios e operações nos Estados Unidos, Europa e Ásia.

