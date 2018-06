Comunicado do Business Wire :Visa Inc.

A Visa (NYSE: V), parceira oficial de serviços de pagamento da FIFA, divulgou hoje uma análise dos gastos de viajantes estrangeiros durante os primeiros dias da Copa do Mundo da FIFA 2018?. A análise identificou que, nas 11 cidades russas que sediam os jogos, aproximadamente uma em cada cinco (17%) compras com Visa utilizou tecnologia de pagamento sem contato (contactless) por smartphones, pulseiras ou aneis. Dentro dos estádios, a parcela de pagamentos sem contato foi de 54%, incluindo compras realizadas por torcedores russos e estrangeiros.

Em média, em todas as 11 cidades-sede, os titulares de cartões Visa gastaram 3.575 rublos (cerca de US$ 56.65)1 por transação, sendo os torcedores dos Estados Unidos os campeões de gastos, seguidos pelos chineses e mexicanos como segundo e terceiro colocados, respectivamente.

"Muitos dos visitantes internacionais presentes no campeonato deste ano nunca estiveram na Rússia antes, e estamos muito satisfeitos por lhes oferecer uma excelente experiência na Copa com a agilidade e facilidade dos pagamentos digitais da Visa, que vêm sendo realizados cada vez mais com cartões, dispositivos e vestíveis com tecnologia sem contato", comentou Ekaterina Petelina, gerente de país da Visa para a Rússia. "Particularmente nos estádios, os torcedores estão usando a tecnologia de pagamento sem contato para passar menos tempo em filas e voltar logo para a ação em campo."

Gastos por cidade-sede

As cinco cidades-sede que apresentaram o maior volume de gastos por turistas2 - dentro e fora do estádio - foram:

-- Moscou: 1,7 bilhão de rublos (US$ 26.9 milhões)

-- São Petersburgo: 506 milhões de rublos (US$ 8 milhões)

-- Sóchi: 104 milhões de rublos (US$ 1.6 milhão)

-- Kazan: 71 milhões de rublos (US$ 1.1 milhão)

-- Ecaterimburgo: 48 milhões de rublos (US$ 760.800)

As maiores compras individuais médias ocorreram nas seguintes categorias:

-- Produtos de luxo: 23.000 rublos (US$ 364.55)

-- Hospedagem: 15.000 rublos (US$ 237.75)

-- Moda: 8.000 rublos (US$ 126.86)

Em geral, a maioria das compras nas cidades dos jogos foi realizada em hospedagem, moda e restaurantes.

Gastos dentro dos estádios

O Estádio Lujniki ficou à frente de todos os demais locais de jogos no número total de transações de pagamento, com 139 milhões de rublos (US$ 2.2 milhões) gastos pelos torcedores, dos quais 71 milhões de rublos (US$ 1.12 milhão) foram gastos por estrangeiros e 68 milhões de rublos (US$ 1.1 milhão) por russos.

O jogo de abertura entre Rússia e Arábia Saudita realizado em 14 de junho, quando torcedores de 123 países lotaram o estádio, apresentou o maior volume de transações de pagamento. A partida de 17 de junho entre Alemanha e México obteve o segundo maior volume de transações. O volume médio de transações dentro do estádio, considerando todas as partidas realizadas nos primeiros cinco dias da Copa, foi de 1.682 rublos (US$ 26.66).

Além disso, os torcedores russos realizaram o dobro de transações para a compra de alimentos e bebidas em comparação com torcedores estrangeiros. O volume médio por transação feita por torcedores estrangeiros foi uma vez e meia superior às compras dos russos nessas categorias.

Sem uso de dinheiro em espécie do jogo de estreia à partida final

Na Copa do Mundo da FIFA 2018? na Rússia, a Visa oferece o serviço de pagamento exclusivo em todos os estádios onde são aceitos cartões de pagamento. Dentro dos estádios, os torcedores podem realizar pagamentos por cartões de crédito e débito Visa com tecnologia sem contato em mais de 3.500 terminais de ponto de venda e mil concessionários móveis que foram equipados com a mais recente inovação em matéria de pagamento.

1 Foram analisadas as transações feitas com cartões Visa emitidos por bancos estrangeiros, realizadas nas 11 cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2018? de 14 a 18 de junho de 2018, inclusive.

2 Os gastos de turistas são definidos como transações com cartões Visa emitidos por bancos estrangeiros (não russos).

