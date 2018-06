Comunicado do Business Wire :Poseidon Foundation

Briggs Automotive Company (BAC) com sede em Liverpool se tornou a primeira fabricante de automóveis no mundo a aderir ao 'clima positivo', definindo um novo padrão industrial para ação climática. Ter um clima positivo significa que a BAC irá contribuir para a remoção de mais dióxido de carbono da atmosfera do que é emitido.

Para cumprir seu compromisso de proteger o meio ambiente, o fabricante do famoso supercarro do mundo, Mono, fez parceria com a Poseidon Foundation. A Poseidon oferece às pessoas, organizações e governos a oportunidade de reequilibrar sua emissão de dióxido de carbono ao apoiar projetos de conservação florestal em todo o mundo utilizando a tecnologia 'blockchain'.

Como fabricante do único veículo de um lugar do mundo, o supercarro de circulação viária utilizado principalmente para desfrutar da direção esportiva em sua mais pura forma, a BAC está consciente de seu impacto ambiental; sendo que irá tomar medidas para garantir que seja oferecido a clientes existentes e futuros a oportunidade de fazer sua parte pelo meio ambiente."

Com efeito imediato, a BAC irá reequilibrar o impacto climático de suas operações; a saber a produção e distribuição do supercarro Mono a nível mundial. Sempre que os clientes da BAC concluírem uma transação - desde a compra até a assistência técnica do Mono - será oferecido a eles a oportunidade de fazer uma contribuição adicional através da plataforma da Poseidon que se destina diretamente à conservação florestal. É o objetivo da BAC conduzir a mudança de comportamento no setor automotivo ao incentivar seus clientes à ação climática.

Com a ajuda da Poseidon, a BAC irá contribuir para projetos de conservação florestal em todo o mundo. Um dos projetos ocorre no Parque Nacional 'Cordillera Azul' do Peru, que é lar de 6.000 espécies de plantas, 11 grandes mamíferos ameaçados e onde árvores tem em média mais de 400 anos. Esforços para conservar as florestas são incrivelmente efetivos, devido às árvores atuarem como esponjas de carbono, fornecendo uma solução natural à mudança climática.

A BAC não é estranha entre primeiras no mundo nesta tecnologia - tendo desenvolvido as primeiras rodas híbridas de composto de carbono e painéis de instrumentos feitos do inovador material grafeno. A parceria com a Poseidon vê também a BAC liderar a indústria automotiva a nível ambiental.

Ian Briggs, Cofundador e Diretor de Design da BAC, disse: "Estamos muito felizes em nos unir à Poseidon e dar este importante passo em direção a se tornar um fabricante visando o clima positivo. Já implementamos medidas que reduzem nossa atuação na emissão de carbono; através de nossa cadeia de fornecimento com sede no Reino Unido, utilizando materiais de peso mais leve e um grau maior de material de modo mais eficiente - e trabalhar com a Poseidon nos permitirá proteger ainda mais o meio ambiente.

"Na BAC, estamos totalmente comprometidos em abraçar a nova tecnologia bem como dedicados a conceber e desenvolver cada vez mais produtos compatíveis à emissão de carbono à medida que avanços tecnológicos são feitos. Conforme o tempo passa, a BAC irá trabalhar para produzir produtos visando clima positivo e definir cada vez mais exemplos ambientais no mundo automotivo."

Laszlo Giricz, Fundador e Diretor Executivo da Poseidon, acrescentou: "Estamos entusiasmados em fazer parceria com a BAC que, como nós, acreditamos que a inovação é a chave de mudar o mundo. Se não fizermos nada para mudar os comportamentos globais, iremos exceder o limite de 1,5°C definido pelo Acordo de Paris até 2027. É imperativo que trabalhemos em conjunto para enfrentar o impacto da emissão de carbono na humanidade e por fim à mudança climática."

O prefeito de Liverpool Joe Anderson, que está liderando um programa para reduzir as emissões de carbono na cidade em 35% até 2020,disse: "Estou muito satisfeito que a BAC esteja liderando o modo como vem utilizando esta tecnologia de ponta. Não tenho dúvida que este enfoque terá um impacto revolucionário na indústria automobilística e mais uma vez sublinha a rica e incrível trajetória de Liverpool na inovação e sua posição como a número um em cidades de maior progresso no Reino Unido em mudança climática. Estamos totalmente comprometidos em apoiar as empresas privadas que estão fazendo uma real diferença no meio ambiente e esperamos que esta inovadora parceria entre a BAC e a Poseidon seja a primeira em muitos projetos na região."

Sobre a BAC

Fabricante de supercarros sob media, a BAC (Briggs Automotive Company) tem sede em Liverpool e foi cofundada pelos irmãos Ian e Neill Briggs. Ela produz o supercarro rápido e de grande renome, Mono, um carro de um único lugar com estilo esportivo que proporciona uma experiência profunda e emocionante na direção.

Desde seu lançamento em 2011, o modelo segue de vento em popa, sendo agora vendido em vários mercados em todo o mundo. Foi lançado com grande sucesso e cerimônia em Hong Kong no fim de 2015, com oito carros vendidos em uma única noite. Os revendedores da BAC também podem ser encontrados na América do Norte, Japão e Londres.

A versão 2016 de modelo e ano do Mono vem com motor Mountune com 350 HP de potência de frenagem e 2,5 l com quatro cilindros, pesando 580 kg e velocidade de 0 a 60 mph em apenas 2,8 s.

A BAC lançou recentemente uma roda híbrida de carbono e anunciou o uso do super material grafeno, que é até 20% mais leve que a fibra de carbono bem como 200 vezes mais resistente que o aço.

Apesar de seu apelo mundial, o Mono da BAC permanece orgulhosamente britânico, com partes fornecidas desde seu país natal, sempre que possível.

Site: www.bac-mono.com Facebook: facebook.com/bacmono Twitter: twitter.com/DiscoverMono

Sobre a Poseidon

A Poseidon é uma fundação sem fins lucrativos que capacita a todos a reequilibrar seu impacto climático com um enfoque inovador. Utilizando a tecnologia 'blockchain', ela, por exemplo, integra os mercados de emissão de carbono em transações nos pontos de venda, dando aos clientes a oportunidade de reequilibrar o impacto climático de suas escolhas em estilo de vida ao apoiar projetos de conservação florestal em todo o mundo quando compram itens a cada dia. Com uma oferta abrangente para pessoas, organizações e governos, a Poseidon irá transformar o relacionamento pessoal com sua atuação na emissão de carbono, estimular a mudança vital de comportamento e desbloquear o considerável potencial de crescimento dos mercados de emissão de carbono para enfrentar efetivamente a mudança climática.

Para saber mais sobre a Poseidon - www.poseidon.eco

