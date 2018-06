Ataque a tiros em redação de jornal nos EUA deixa vários mortos

Um ataque a tiros em um jornal regional em Annapolis, capital de Maryland, perto de Washington, deixou vários mortos nesta quinta-feira (28), informaram diversos veículos de imprensa locais.

O canal de TV local ABC7 reportou "várias vítimas fatais" no jornal e, segundo a rede de televisão CBS News, o número de mortos poderia chegar a quatro.

O Escritório de Controle de Álcool, Tabaco e Armas (ATF) informou no Twitter ter respondido a um chamado "de um ataque a tiros no Capital Gazette".

De acordo com a imprensa local, o ataque ocorreu na redação do jornal.

Enquanto isso, a Polícia do condado de Anne Arundel informou pelo Twitter que o edifício-sede do jornal foi evacuado e que policiais faziam buscas dentro do prédio.

O governador de Maryland, Larry Hogan, também usou o Twitter para reportar que se sentia "absolutamente devastado" com as notícias do ataque.