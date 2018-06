Trump disse a aliados do G7 que 'Otan é tão ruim quanto Nafta'

O presidente americano, Donald Trump, disse aos líderes ocidentais na recente cúpula do G7 que a aliança militar Otan é "tão ruim quanto o Nafta", o Acordo de Livre-Comércio da América do Norte, do qual os Estados Unidos ameaçam sair.

O comentário, que amplia as preocupações de que os aliados transatlânticos terão uma cúpula tensa no mês que vem, foi relatado nesta quinta-feira pelo site americano de informação Axios e confirmado por um diplomata europeu.

A cúpula do G7 celebrada em Quebec no começo de junho mostrou um Trump isolado em suas posições, enfrentado os líderes dos outros seis países em torno do comércio.

Mas ainda não se sabia que a hostilidade de presidente americano sobre os acordos multilaterais chegava à Otan, baluarte da segurança ocidental durante décadas.

As declarações vieram à tona quando a Casa Branca e o Kremlin anunciaram que Trump e o maior inimigo da Otan, o presidente russo Vladimir Putin, se reunião na Finlândia após a cúpula da aliança.

Os membros da Otan se reunião em 11 e 12 de julho em Bruxelas.