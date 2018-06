Sem Lula, Bolsonaro e Marina Silva são favoritos à Presidência

O deputado de extrema direita Jair Bolsonaro (PSL) lidera as intenções votos, seguido da ambientalista Marina Silva (Rede), no primeiro turno das eleições presidenciais de outubro, caso o ex-presidente Lula, preso desde abril em Curitiba, fique impossibilitado de disputar o pleito, revela um pesquisa divulgada nesta quinta-feira (28).

Mas, segundo o Ibope, enquanto espera uma decisão definitiva da Justiça sobre a sua participação, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) tem 33% das intenções de voto, apesar de ter começado a cumprir uma pena de 12 anos e um meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Bolsonaro aparece muito atrás de Lula, com 15%, seguido de Marina Silva, com 7%, enquanto Ciro Gomes e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin aparecem com 4%.

Mas em um cenário sem Lula - cuja candidatura provavelmente será invalidada pela Justiça Eleitoral - Jair Bolsonaro obteria 17% dos votos; Marina Silva, 13%; Ciro Gomes, 8%, e Geraldo Alckmin; 6%.

O percentual de votos em branco ou nulos aumentaria de 22% para 33% em uma configuração sem Lula, de acordo com a pesquisa realizada para a Confederação Nacional das Indústrias (CNI) e com margem de erro de 2%.

A votação, com primeiro e segundo turnos realizados em 7 e 28 de outubro, é a mais incerta da história moderna brasileira e acontecerá em um contexto de descontentamento e até mesmo repulsa dos eleitores pela política, marcada por enormes escândalos de corrupção.

A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 24 de junho, com 2 mil eleitores.