Comunicado do Business Wire :GSMA

A GSMA divulgou o nome dos vencedores dos Prêmios Móveis da Ásia 2018 (Prêmios AMO), apresentados em várias cerimônias no Mobile World Congress em Xangai esta semana. O prêmio condecora as realizações, a excelência e a inovação em comunicação móvel na região da Ásia-Pacífico.

O diretor de Marketing da GSMA, Michael O'Hara, afirmou: "Queremos parabenizar todos os vencedores e nominados dos Prêmios Móveis da Ásia aqui no Mobile World Congress de Xangai". "Os Prêmios AMO prestam reconhecimento às tecnologias, produtos e serviços móveis mais inovadores, expondo o impacto positivo gerado por aquilo que é móvel sobre as pessoas, as empresas e a sociedade na região da Ásia-Pacífico. Muito obrigado a todos os nossos participantes, ao júri e aos parceiros pelo suporte dado aos Prêmios Móveis da Ásia 2018."

Os vencedores dos Prêmios Móveis da Ásia 2018 são:

Melhor Inovação em Tecnologia Móvel - Ásia

KaiOS Technologies, pelo KaiOS, o sistema operacional emergente

Melhor Inovação de LTE para evolução para 5G

KT, pela Inovação da KT em direção ao 5G

Melhor Inovação em IoT para Redes Móveis

China Telecom e Huawei, pela comercialização da plataforma de NB-IoT e IoT

Melhor app Móvel para Vida Conectada

SK Telecom, pelo Mapa T x NUGU

Melhor app Móvel para Empresas

Huawei, por Videoconferência Móvel como Serviço

Melhor Inovação Móvel para Smart Cities

Cisco, pelo Cisco Kinetic para Cidades

Melhor Smartphone

Apple, pelo Apple iPhone X

Inovação em Dispositivo Disruptivo

Insta360 ONE e Nintendo Switch - Vencedores conjuntos

Melhor Inovação Móvel para Mercados Emergentes

Huawei, pelo Dinheiro Móvel Huawei

Contribuição Móvel Extraordinária para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas na Ásia

Huawei, pela Solução de Conectividade Sustentável Polestar

Women4Tech - Liderança do Setor Móvel Asiático

Ericsson, por Mulheres em iniciativa de ICT No Nordeste da Ásia

Contribuição Extraordinária para o Setor Móvel Asiático

Na cerimônia realizada na terça-feira à noite, Cher Wang, presidente do Conselho, CEO e presidente da HTC, foi nomeada para receber o prêmio de "Contribuição Extraordinária para o Setor Móvel Asiático". A Sra. Wang ocupa um lugar de destaque no setor de dispositivos móveis desde que fundou a VIA Technologies em 1987 e a HTC em 1997. Sob sua liderança, a HTC foi capaz de aproveitar a vantagem das mudanças no setor de dispositivos devido ao acontecimento do 3G e das UIs em telas de toque, chegando a ocupar um lugar de proeminência global como fabricante líder de dispositivos. Mais de duas décadas depois, a Sra. Wang alterou radicalmente o enfoque da HTC para adaptá-lo às novas condições de mercado, assegurando, com isto, a posição da HTC como um participante de destaque no mundo dos dispositivos e avançando o desenvolvimento em várias áreas, como de realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial e blockchain, entre outras.

A Sra. Wang também desempenha um forte papel na defesa do papel das mulheres no local de trabalho. Em 2010, ela co-fundou o Fórum Feminino ABAC, para identificar recomendações da política de criação de capacidade que aumentem as oportunidades para mulheres nas empresas, e sobre como manter atividades de alcance dentro das economias da APEC. De modo mais amplo, a Sra. Wang tem uma extensa compreensão do potencial da tecnologia para melhorar as vidas das pessoas e da sociedade em uma infinidade de formas e, para isso, empenhou esforços filantrópicos significantes no mundo da educação e da ciência.

Os vencedores os Prêmios AMO 2018 foram escolhidos entre 180 candidatos e nomeações em sete categorias, e avaliados por mais de 60 especialistas independentes, analistas, jornalistas, acadêmicos e, em certos casos, representantes de operadoras móveis, todos de relevância mundial. Entre os parceiros de mídia que prestaram suporte para os Prêmios AMO estão a AVING News, o Technode e o Yesky. As informações completas sobre os Prêmios AMO encontram-se disponíveis em: www.mwcshanghai.com/conference-programmes/asia-mobile-awards-2018/.

Saiba mais detalhes sobre o Mobile World Congress de Xangai 2018

Siga os desenvolvimentos e atualizações do Mobile World Congress de Xangai através dos canais das redes sociais - siga-nos no Twitter em @GSMA e use #MWCS18; receba atualizações periódicas através da Página de Exposição do LinkedIn em www.linkedin.com/company/mobile-world-congress-shanghai, e siga-nos no Facebook em www.facebook.com/mwcshanghai. Na China, você pode seguir-nos no Sina Weibo weibo.com/mwcshanghai ou pesquisar "GSMA_MWCS" no WeChat.

