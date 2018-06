EUA revisa seu crescimento em baixa: 2% no 1o. trimestre

O crescimento econômico dos Estados Unidos no primeiro trimestre do ano foi revisado em baixa, segundo a estimativa final do departamento do Comércio.

O produto interno bruto (PIB) americano avançou em um ritmo anual de apenas 2% de janeiro a março de 2018, um pouco menos dos 2,2% que foram calculados na última estimativa feita no final do mês passado.

Para o segundo trimestre, os economistas predizem que haverá um salto graças aos cortes tributários da administração de Donald Trump.

O primeiro cálculo será feito no próximo dia 27 de julho.

De janeiro a março o consumo, locomotiva tradicional da primeira economia mundial, cresceu um modesto 0,9%, a alta mais moderada desde meados de 2013.