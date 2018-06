Príncipe William visita a Esplanada das Mesquitas em Jerusalém

O príncipe William visitou nesta quinta-feira, com um grande esquema de proteção, a Esplanada das Mesquitas em Jerusalém Oriental, um local muitos sensível e venerado por muçulmanos e por judeus, que o denominam Monte do Templo, e que está no centro do conflito israelense-palestino.

Esta visita do príncipe - segundo na ordem de sucessão à coroa britânica - é inédita por parte de um membro tão importante da família real, informaram fontes britânicas.

O príncipe William e sua delegação contaram com uma importante proteção israelense e estavam acompanhados por representantes religiosos. O duque de Cambridge entrou no Domo da Rocha, cuja dúpula, que domina a paisagem na Cidade Angiga, é emblemática de Jerusalém.

Pouco depois, a delegação seguiu para a mesquita de Al-Aqsa, terceiro local mais sagrado para os muçulmanos.

A equipe do príncipe insiste no caráter apolítico da visita, a primeira oficial de um membro da família real a Israel e aos Territórios Palestinos.

Mas o exercício diplomático é delicado. A Esplanada das Mesquitas e a Cidade Antiga ficam em Jerusalém Oriental, parte palestina da cidade.

Israel anexou Jerusalém Oriental e proclama toda a cidade sagrada como sua capital "indivisível". Mas os palestinos querem que Jerusalém Oriental seja a capital do Estado que aspiram.

Por razões históricas, a Esplanada está sob a administração da Jordânia, mas todos os acessos são controlados pelas forças de segurança de Israel.