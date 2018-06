Comunicado do Business Wire :Quintiq

a Quintiq, uma empresa da Dassault Systèmes e líder mundial em otimização e planejamento da cadeia de suprimentos (SCP&O;), anuncia que foi escolhida para melhorar o planejamento de operações da Lufthansa Cargo em suas duas unidades mais relevantes, Frankfurt e Munique. No futuro, outras unidades serão consideradas para criar um sistema global de cadeia de suprimentos. A Lufthansa Cargo espera aumentar o volume de negócios, pois a implantação da solução da Quintiq permite aumentar os recursos de suas estações de trabalho e melhorar o fluxo de transporte entre os processos de entrada e de saída.

"A Lufthansa Cargo busca constantemente novas maneiras de simplificar as operações e aumentar a eficiência. Informatização é a chave, pois aumenta a nossa vantagem competitiva e entrega valor aos nossos parceiros. Nossa busca por processos informatizados nos levou à Quintiq. Estamos confiantes de que a Quintiq nos permitirá oferecer um serviço melhor aos nossos clientes e consolidar nossa posição no mercado", comentou Sören Stark, diretor de operações da Lufthansa Cargo.

As expectativas da Lufthansa Cargo são altas em relação a operações de grande volume. Como a maior empresa aérea de carga na Europa, ela transporta mais de 1 milhão de toneladas de carga por ano em aproximadamente 100 países. Nas duas unidades selecionadas para a implantação da solução da Quintiq, a carga precisa ser especificada e preparada para a entrega em seu destino, por avião ou caminhão. Com essa solução, a Lufthansa Cargo poderá tomar decisões mais inteligentes relacionadas a horários e estações de trabalho para essas tarefas de especificação e preparação. A solução elimina a necessidade de reservas de estações de trabalho por longos períodos pois garante à empresa melhor visibilidade da movimentação de entrada e saída de mercadorias. A empresa pode liberar recursos de suas estações de trabalho, definir o espaço necessário para armazenamento e garantir prazo de entrega aos seus clientes.

"A equipe da Quintiq nos impressionou com sua experiência e capacidade para encontrar soluções simples para nossos desafios complexos e convertê-los em uma solução avançada de software, que vai melhorar nossas operações de movimentação de carga e uso de recursos", declarou Tim Heppenheimer, responsável pelo gerenciamento da cadeira de suprimentos.

A solução da Quintiq é capaz de gerar um plano de operações, com sete dias de antecedência, baseado em pedidos previstos. Conforme os dias de operações se aproximam, a solução preenche o plano com pedidos reais. Usando a tecnologia de otimização rápida, é possível gerenciar atualizações de última hora, pois informações completas sobre pedidos podem chegar algumas horas antes da entrega agendada das mercadorias. A solução também é perfeitamente integrada aos sistemas iCargo e Forecast da Lufthansa Cargo. A troca de informações entre Forecast, Quintiq e iCargo orienta com mais precisão as tarefas de especificação e preparação e, portanto, o iCargo pode monitorar o progresso das operações de solo.

"Estamos muito satisfeitos por ser escolhidos para transformar o planejamento das operações da Lufthansa Cargo. Considerando o grande volume de operações, o aumento da eficiência das tarefas de especificação e preparação de carga fará uma grande diferença no desempenho geral dos negócios," afirmou Rob van Egmond, CEO da Quintiq. "Nossa forte presença no setor de aviação é reforçada pela nossa expansão no setor de carga aérea. Nossa solução de planejamento otimizado entrega valor a qualquer líder de mercado, independentemente do setor e da complexidade de suas operações."

Sobre a Lufthansa Cargo

A Lufthansa Cargo está entre as principais transportadoras de carga aérea do mundo. Durante o exercício comercial de 2017, a empresa aérea transportou cerca de 1,6 milhão de toneladas de carga e correspondências, e alcançou uma receita de 8,9 bilhões. Atualmente, a empresa tem cerca de 4.500 funcionários em todo o mundo, e atende cerca de 300 destinos em aproximadamente 100 países com sua própria frota cargueira, as capacidades das aeronaves de passageiros operadas pela Lufthansa, Austrian Airlines e Eurowings, e uma extensa rede de serviços de alimentação por estrada. A maior parte do negócio de carga é distribuída pelo aeroporto de Frankfurt. A Lufthansa Cargo é uma empresa subsidiária integral da Deutsche Lufthansa AG.

Sobre a Quintiq

Toda empresa enfrenta desafios de planejamento da cadeia de suprimentos. Alguns desses desafios são grandes; uns são complexos e outros parecem impossíveis de resolver. Desde 1997, a Quintiq supera cada desafio com um exclusivo software de otimização e planejamento da cadeia de suprimentos. Hoje, cerca de 12 mil usuários em mais de 80 países contam com o software da Quintiq para planejar e otimizar suas forças de trabalho, logística e produção. Parte da Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), a Quintiq tem sede na Holanda e nos EUA, além de escritórios em todo o mundo.

Para obter mais informações, acesse o site quintiq.com ou siga a Quintiq no Twitter, Facebook, LinkedIn e YouTube.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180628005501/pt/

Pesquisas na América do Norte Quintiq Caitlin Noah Telefone: +1 484 586 3232 caitlin.noah@3ds.com ou Pesquisas na região da EMEA Weber Shandwick Richard Ratcliffe Telefone: +44 207 067 0846 quintiq@webershandwick.com ou Lufthansa Cargo Jacqueline Casini Telefone: +49 69 696-95447 | +49 151 58903162 jacqueline.casini@dlh.de

© 2018 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.