Comunicado do Business Wire :IBC

A Conferência da IBC está comprometida em explorar o mundo em constante mudança de hoje e analisar o futuro da indústria. Em 17 de setembro, o último dia da conferência teve amplo enfoque sobre o que vem a seguir em termos de mídia, entretenimento, tecnologia e todos os setores verticais relacionados.

O último dia começou com a apresentação de abertura do Impossible.com,um grupo de inovação e incubador fundado por Lily Cole e Kwame Ferreira. Lily, Kwame e uma equipe multidisciplinar espalhadas por diferentes cidades ao redor do mundo, estão utilizando design e tecnologia para resolver questões sociais e ambientais bem como orientar a mudança mundial. A organização trabalha com pessoas afins, produzindo alta tecnologia bem como serviços e produtos visando o planeta.

Através do suporte em mentoria e consultoria de influenciadores como Jimmy Wales da Wikipedia, o Impossible.com evoluiu para um ecossistema de negócios e metodologias na solução de problemas. Na IBC, sua sessão terá enfoque no design visando o planeta e como pessoas e empresas podem inovar de modo mais equilibrado com o planeta.

"Estamos na expectativa de compartilhar alguns dos mais recentes produtos e negócios que criamos, bem como o design visando o planeta com pensamento em sua retaguarda", disse Lily Cole.

O programa de segunda-feira irá fornecer ideias e pensamentos que convidam o público a explorar e desafiar a si mesmos. As sessões irão escrutinar o que pensamos, sabemos e como lidamos com ameaças e oportunidades deparadas no futuro. A partir de conversas sobre criação de redes sociais destinadas ao altruísmo aos outros na experimentação e cooperação, as sessões prometem inspirar mudanças significativas direcionadas a um futuro mais desejável. Tudo isto e muito mais, no último dia da Conferência IBC.

No último dia da conferência, a sessão Novo Roteiro Tecnológico reunirá um grupo de líderes especialistas da indústria a fim de debater a melhor inovação tecnológica e soluções, e como gerenciar as mudanças em grandes negócios. Diane Tryneski, Vice-Presidente Executiva e Diretora Digital na HBOe Michelle Munson, Diretora Executiva / Cofundadora na Eluvio, fará parte junto com Seth Shapiro, Fundador / Diretor Executivo da Alpha Networks e David Kline, Diretor de Tecnologia, Mídia e Serviços Globais de Tecnologia Global da Viacomque promete ser um debate animado sobre tecnologias e estratégias que estão formando nossa indústria. Eles irão oferecer uma percepção sobre a tecnologia sendo observada como o próximo passo a ser dado: estratégias de negócios, inventando novas soluções para monetizar conteúdo, imaginando novas experiências visuais e sonoras e desenvolvendo infraestruturas inovadores de fluxo de trabalho para garantir o futuro.

Ao dar suporte às duas apresentações e trazer uma riqueza de conhecimento e experiência ao público engajado na conferência, a sequência é Inovadores de Tecnologia de Ponta, que inclui uma sessão pela EBU em IA e fluxos de trabalho baseados em nuvem, sendo no segundo dia, a sequência Próxima Geração: Experiências Interativas e Imersivas, que irá levar a um enfoque sobre eSports. A sessão principal na sequência Publicidade: A Nova Economia de Atenção também é obrigatória com enfoque de Jana Eisenstein da ProSiebienSat.1, Paola Colombo da Publitalia'80e Mark Howe do Google.

Históricos principais:

Lily Cole sua carreira abrange moda, cinema e entretenimento. Ela foi votada como a 'mulher mais inspiradora' pela juventude britânica, sendo uma apoiadora ativa das causas ambientais. Graduada pela Cambridge (duas vezes em primeiro lugar), o espírito empresarial deu origem a vários empreendimentos, sobretudo no âmbito da sustentabilidade, impulsionado por um avanço para um planeta mais sustentável. A Lily atualmente é uma diretora de criação em um filme inspirado por Emily Bronte, sendo que também irá atuar junto com as estrelas de Kenneth Branagh e Young Ones, Adrian Edmondson e Nigel Planer na próxima série 'Upstart Crow' em um especial de Natal devido ao clima de dezembro de 2018.

Kwame Ferreira é Diretor Executivo no Impossible.com ajudando empresários a desenvolver uma abordagem de design visando o planeta. Com inúmeras habilidades, Kwame é inventor da metodologia Design Visando o Planeta, para o crescimento da inovação dentro e fora de grandes corporações, alinhando metas de negócios com necessidades do planeta. Também foi pioneiro em artigos emocionais criando a bond-touch.com; o gerente de escritório digital - mecanismo bot da nikabot.com, e da atuante companhia de seguro, kinsu.co.uk. Kwame dirige a pesquisa do Impossible.com sobre novos modos de infundir o comportamento de comunidades através da tecnologia.

Sobre a IBC

A IBC é a maior e mais influente feira de tecnologia, entretenimento e mídia do mundo, que atrai mais de 57.000 pessoas de mais de 170 países e combina uma conferência altamente conceituada com análises de pares, com uma exposição que apresenta mais de 1.700 dos principais provedores do setor de tecnologia de última geração. Além da exposição e conferência de classe mundial, a IBC também engloba o IBC Daily, IBCTV e IBC365.

O IBC365 proporciona pontos de vista e opiniões durante todo o ano sobre os principais tópicos e tendências dos jornalistas mais importantes do setor, além de documentos técnicos, artigos técnicos, webinars altamente envolventes e uma extensa biblioteca de vídeos.

Datas do IBC2018

-0- *T Conferência: 13 a 17 de setembro de 2018 Exposição: 14 - 18 de setembro de 2018 *T

Para mais informação sobre o IBC2018, visite: show.ibc.org/

