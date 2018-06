Comunicado do Business Wire :Masimo

A Masimo (NASDAQ: MASI) anunciou hoje que o Ministério da Saúde e Prevenção (Ministry of Health & Prevention, MOHAP) dos Emirados Árabes Unidos (UAE) está adotando um protocolo nacional de exames de doenças cardíacas congênitas críticas (critical congenital heart disease, CCHD) para todos os recém-nascidos. Como parte do lançamento do programa, o MOHAP está equipando nove hospitais nos cinco emirados, servindo a 50% da população dos Emirados Árabes Unidos, com o aplicativo de exames de recém-nascidos CCHD Masimo Rad-97? Pulse CO-Oximeters® com Eve?. Os recém-nascidos nestes hospitais agora serão examinados para CCHD usando Eve - a primeira instalação em larga escala de Eve em Rad-97, que recebeu a marca CE anteriormente neste ano.

A CCHD afeta cerca de 2,5 a 3 recém-nascidos em mil nativivos1 e exige intervenção logo após o nascimento para prevenir morbidade ou mortalidade significativa; a detecção tardia em bebês também aumenta o risco de dano cerebral.2 Em um estudo com 39.821 bebês, a sensibilidade à triagem CCHD aumentou de 63% com exame físico apenas para 83% com exame físico e a oximetria de pulso Masimo SET®.3 Em um estudo com 122.738 bebês, o maior estudo de triagem CCHD realizado até o momento, a sensibilidade à triagem CCHD aumentou de 77% para 93% com o uso combinado do Masimo SET® e avaliação clínica.4

O Eve, também disponível no Radical-7® Pulse CO-Oximeter, combina o poder da oximetria de pulso Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion? [Medição em Movimento com Baixa Perfusão] com um algoritmo de sincronização pré-ductal a pós-ductal desenvolvido para reduzir erros de cálculo. Além disso, o Eve simplifica o processo de exame de CCHD ao fornecer instruções visuais, animações e um display detalhado fácil de interpretar dos resultados do exame. A possibilidade de rotular os resultados com identificadores de pacientes exclusivos para mãe e recém-nascido facilita o gerenciamento intuitivo das sessões e o mapeamento eletrônico contínuo. O Eve também permite que os médicos incorporem o índice de perfusão na triagem, o que mostrou aumentar a sensibilidade à detecção de CCHD em bebês com perfusão patologicamente baixa.5

A Masimo trabalhou juntamente com os Emirados Árabes Unidos para implementar o programa MOHAP, incluindo treinamento local para médicos, enfermeiros e parteiras em cada hospital. Sua Excelência Dr. Yousif Al Serkal, subsecretário assistente para o Setor Hospitalar, enfatizou a estratégia do Ministério de "fornecer serviços de saúde inovadores e abrangentes de acordo com os mais altos padrões de excelência, profissionalismo e liderança no setor de saúde. A meta do 'Programa de Exames Cardíacos Congênitos Críticos de Recém-nascidos' é assegurar que todos os recém-nascidos nos Emirados Árabes Unidos sejam examinados e que todas as crianças afetadas recebam os testes de confirmação apropriados, aconselhamento e tratamento para prevenir complicações e redução de mortalidade." Ele observou que o programa tem uma base de dados abrangente e um e-system para o registro de todos resultados dos testes dos exames, e para auxiliar no controle de qualidade e no rastreamento de performance através de relatórios periódicos. O Dr. Kalthoom Al Balooshi, diretor do Departamento de Hospitais, explicou que "a iniciativa dos exames será implementada em nove hospitais principais, que inclui exames com oximetria de pulso, uma base de dados de exames CCHD, soluções integradas de EMR e programas de conscientização para médicos, enfermeiros e pais."

Jon Coleman, presidente de Vendas Globais, Serviços Profissionais e Relações Médicas da Masimo, disse, "Estamos honrados com a escolha da Masimo pelos Emirados Árabes Unidos para ajudar na implementação deste processo vital de exames em recém-nascidos para os seus cidadãos. A performance e a precisão do Masimo SET® têm ajudado a conduzir exames CCHD confiáveis e econômicos, conforme mostrado em múltiplos estudos que concluíram que a oximetria de pulso SET®, combinada com a avaliação clínica, melhorou significativamente a sensibilidade de CCHD. Acreditamos que a oximetria de pulso da Masimo SET® e o App de Exame Eve CCHD fez uma combinação convincente e esperamos que mais instituições e governos ao redor do mundo reconheçam a importância de ajudar os mais jovens de seus pacientes a terem um grande começo de vida."

Rad-97 oferece monitoramento não invasivo e contínuo da Masimo, através da oximetria de pulso Medição pelo Movimento e Baixa Perfusão SET®e a tecnologia atualizável rainbow®, em um monitor compacto e autônomo que incorpora personalização avançada, conectividade e capacidades de integração do equipamento. Além do Eve, o Rad-97 também está disponível em configurações com medição de pressão sanguínea não invasiva e capnografia integradas NomoLine?.

Sobre a Masimo

A Masimo (NASDAQ: MASI) é líder global em tecnologias inovadoras de monitoramento não invasivo. Nossa missão é melhorar os resultados do paciente e reduzir o custo do tratamento. Em 1995, a empresa lançou o oxímetro de pulso Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion? (medição durante o movimento e em condições de baixa perfusão) que, conforme demonstrado em diversos estudos, reduz consideravelmente alarmes falsos e monitora com exatidão para garantir que os alarmes sejam reais. O Masimo SET® também demonstrou ajudar os médicos a reduzir a retinopatia grave de prematuridade em neonatos,1 melhorar a triagem CCHD em recém-nascidos,2 e, quando usado para monitoramento contínuo com o Masimo Patient SafetyNet?* em alas de recuperação pós-cirurgia, reduzir as ativações de resposta rápida e os custos.3,4,5 Estima-se que o Masimo SET® seja usado por mais de 100 milhões de pacientes nos principais hospitais e em outras instalações de assistência à saúde no mundo,6 e é o principal oxímetro de pulso em 17 dos 20 principais hospitais listados no U.S. News and World Report Best Hospitals Honor Roll 2017-2018.7 Em 2005, a Masimo introduziu a tecnologia CO-Oximetry de pulso rainbow®, permitindo o monitoramento contínuo e não invasivo dos constituintes do sangue, que antes só podiam ser medidos de forma invasiva, inclusive hemoglobina total (SpHb®), conteúdo de oxigênio (SpOC?), carboxiemoglobina (SpCO®), metemoglobina (SpMet®), o Índice de Variação Pleth (PVi®) e, mais recentemente, o índice de reserva de oxigênio (Oxygen Reserve Index, ORi?), além de SpO2, frequência cardíaca e índice de perfusão (PI). Em 2014, a Masimo lançou o Root®, uma plataforma intuitiva de conectividade e monitoramento de pacientes com a interface Masimo Open Connectt® (MOC-9®), permitindo que outras empresas ampliem o Root com novos recursos e capacidades de medição. A Masimo também está assumindo um papel ativo de liderança em saúde eletrônica (mHealth), com produtos como o monitor de pacientes vestível Radius-7®, o oxímetro de pulso iSpO2® para smartphones e o oxímetro de pulso de ponta de dedo MightySat?. Outras informações sobre a Masimo e seus produtos estão disponíveis no site www.masimo.com. Os estudos clínicos publicados sobre os produtos da Masimo estão disponíveis em http://www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

O ORi não recebeu liberação da FDA 510(k) e não está disponível para venda nos Estados Unidos.

*A marca comercial Patient SafetyNet é usada sob licença da University HealthSystem Consortium.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas conforme definido na seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, e seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, em conexão com a Lei de Reforma de Controvérsias de Títulos Privados de 1995. Essas declarações prospectivas incluem, entre outras, declarações associadas à potencial eficácia do Masimo Rad-97?, Eve?, and Radical-7®. Essas declarações prospectivas têm como base as expectativas atuais sobre eventos futuros que nos afetam e estão sujeitas a riscos e incertezas, todos de difícil previsão e muitos além do nosso controle, os quais podem fazer com que nossos resultados sejam materialmente diversos e adversos em relação àqueles expressos em nossas declarações prospectivas, como resultado de diversos fatores de risco que incluem, entre outros: riscos associados às nossas suposições quanto à capacidade de repetição dos resultados clínicos; riscos associados à nossa convicção de que as tecnologias exclusivas de medição não invasiva da Masimo, inclusive Rad-97, Eve e Radical-7, contribuem para resultados clínicos positivos e para a segurança dos pacientes; riscos associados à nossa convicção de que as inovações médicas não invasivas da Masimo oferecem soluções economicamente acessíveis e vantagens exclusivas; bem como outros fatores mencionados na seção "Fatores de risco" dos nossos relatórios mais recentes protocolados na Comissão de Títulos e Valores Mobiliários (SEC, Securities and Exchange Commission), os quais podem ser obtidos gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. Apesar de acreditarmos que as expectativas refletidas em nossas declarações prospectivas sejam razoáveis, não sabemos se nossas expectativas serão corretas. Todas as declarações prospectivas incluídas neste comunicado de imprensa são expressamente qualificadas em sua totalidade pelas declarações de advertência precedentes. Advertimos os leitores a não confiar indevidamente nessas declarações prospectivas, que dizem respeito apenas à data de hoje. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar, corrigir ou esclarecer tais declarações ou os "Fatores de risco" descritos em nossos mais recentes relatórios protocolados junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), seja ou não como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.

