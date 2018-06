Secretário dos EUA diz que teve conversa positiva na China sobre Coreia do Norte

Pequim, 27 - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, e o ministro de Defesa da China, Wei Fenghe, se reuniram nesta quarta-feira para conversar sobre como fazer com que a Coreia do Norte cumpra a promessa de abandonar o programa nuclear. De acordo com Mattis, o início das discussões em Pequim foi "um diálogo muito aberto e honesto". Wei disse que a visita é importante para aumentar a confiança estratégica e melhorar a cooperação entre os dois países.



Em uma reunião posterior, o presidente da China, Xi Jinping, chamou as relações entre Mattis e Wei de "componente modelo de nossas relações bilaterais gerais". Mattis afirmou que os EUA atribuem o mesmo grau de importância ao relacionamento. "Estou aqui para manter nosso relacionamento em uma grande trajetória, indo na direção certa", disse.



Nenhum dos líderes mencionou questões específicas em suas declarações iniciais a repórteres, mas espera-se que a desnuclearização da Península Coreana ocupe o topo da agenda das reuniões. O anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de uma suspensão de exercícios militares anuais com a Coreia do Sul, cumpriu um desejo chinês de longa data. Fonte: Associated Press.