Chilenos criam material de construção sustentável e resistente ao fogo

Dois chilenos apresentaram, nesta quarta-feira, o Colchão Radicular (CR), uma fibra à base de raízes obtidas de grãos de aveia que resultou ser um material de construção sustentável e muito mais resistente ao fogo que outros produtos convencionais.

Há sete anos, Roberto García e Rodrigo Cancino começaram a elaborar o CR com milhares de raízes que se entrecruzam, formando uma grande rede, e após estudar suas propriedades determinaram que era um formidável material de construção sustentável, além de isolante térmico e acústico, informou um comunicado da Fundação Imagem do Chile, que promove as inovações do país.

"Este processo de cultivo não necessita nenhum tipo de maquinaria e demora no máximo 15 dias para ficar pronto para uso, de modo que a pegada de carbono diminui muito e o gasto de água é mínimo", explicou García em uma coletiva de imprensa convocada pela fundação.

O Colchão Radicular não requer produtos sintéticos ou derivados do petróleo para sua elaboração, o que o torna mais resistente ao fogo que outros materiais de construção. O CR foi submetido a testes de combustão realizados com o departamento de Bombeiros da cidade de Los Ángeles, no sul do Chile.

"O plumavit (poliestireno) se queima em três segundos, a fibra de vidro em 15 segundos, o poliuretano em um minuto, a madeira em 20 minutos, e o Colchão Radicular em uma hora", afirmou Cancino.

O CR está patentado no Chile, Estados Unidos e União Europeia, e o próximo passo será introduzi-lo no mercado internacional com o selo da empresa Rootman, especializada na fabricação de insumos naturais.