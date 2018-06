Apple e Samsung concluem batalha judicial por patente de iPhone

Apple e Samsung encerraram uma disputa de muitos anos sobre um suposto plágio do design do iPhone pela sul-coreana com um acordo cujos termos não foram divulgados, segundo um documento publicado por um tribunal nesta terça-feira.

Os dois principais fabricantes de smartphones acordaram uma trégua, após uma batalha legal que durou sete anos, um mês depois de o júri de uma corte federal mandar a Samsung pagar à Apple cerca de 539 milhões de dólares por copiar algumas características do iPhone que já estavam patentadas.

Isso foi visto como uma vitória para a Apple, que argumentou que o design é essencial para o iPhone.

Os termos financeiros do acordo não foram divulgados e nenhuma das empresas comentou a decisão judicial.