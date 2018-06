Wall Street cai em meio à incerteza comercial

Wall Street fechou em baixa nesta quarta-feira, quando Washington emitiu mensagens pouco claras sobre a China em meio ao temor da intensificação do confronto comercial entre as maiores economias do mundo.

O índice industrial Dow Jones recuou 0,68%, a 24.117,59 unidades, o tecnológico Nasdaq caiu 1,54%, a 7.445,08, e o S&P; 500 retrocedeu 0,86%, a 2.699,63 unidades.

A bolsa abriu em alta, mas caiu depois de o presidente Donald Trump ter respaldado a um agressivo plano que restringirá investimentos e exportações tecnológicas. A medida não menciona especificamente a China e será voltada para todos os países.

Art Hogan, da Wunderlich Securities, disse que o governo de Trump deu "uma mensagem confusa", o que não agradou os mercados.

Emily Roland, da John Hancock Investments, concorda: "Os mercados sobem e caem dependendo do comércio, parece um pingue-pongue" .

Às 20H40 GMT (17H40 de Brasília), a taxa dos bônus a 10 anos era de 2,820%, contra 2,877% de terça-feira, e a dos bônus a 30 anos estava em 2,964%, contra 3,025% da véspera.