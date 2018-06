AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2018 ATÉ QUARTA-FEIRA, 4 DE JULHO DE 2018

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2018

América

BRASÍLIA (Brasil) - Suprema Corte começa a julgar denúncia de corrupção contra senadora e presidente do PT Gleisi Hoffmann - (até 28)

(+) QUITO (Equador) - O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, visita o Equador - (até 29)

(+) MOSCOU (Rússia) - Rússia e EUA vão anunciar o lugar e a data para a cúpula Putin-Trump. Horário a confirmar - (até 28)

CHERÁN (México) - Cheran, a cidade indígena que boicota as eleições presidenciais mexicanas - (até 29)

BRASÍLIA (Brasil) - Relatório Trimestral da inflação - 07H30

WASHINGTON (Estados Unidos) - PIB nos EUA - 1º trimestre (3ª estimativa) - 09H30

LIMA (Peru) - Peru comemora o Dia Nacional do Ceviche - 10H00

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula da UE sobre o Brexit, as reformas do euro e o regime de asilo - 09H00 (até 29)

OSLO (Noruega) - Encontro internacional sobre desmatamento tropical, com a presença do diretor do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Erik Solheim, ministros, industriais e representantes de povos indígenas - (até 28)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Veredicto do julgamento contra Husnain Rashid, 32 anos, acusado de ter incitado um atentado contra o príncipe George, de quatro anos - (até 29)

(+) FRANÇA - Sindicatos franceses protestam contra reformas de Macron -

Oriente Médio e África do Norte

AMÃ (Jordânia) - O príncipe William da Inglaterra visita Jordânia, Israel e Territórios Palestinos - (até 28)

TEL AVIV (Israel) - O príncipe William visita Israel e Territórios Palestinos - (até 28)

MANAMA (Bahrein) - Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco se reúne no Bahrein para examinar 30 candidaturas de inscrição em sua lista - (até 4 de Julho)

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Último dia da visita do secretário de Defesa americano, James Mattis, a Pequim, antes de seguir viagem para a Coreia do Sul - (até 28)

Esportes

RÚSSIA - Começa o Mundial de Futebol da Rússia-2018 - (até 15 de Julho)

SAMARA (Rússia) - Termina a primeira fase do Mundial com quatro partidas: Colômbia/Senegal, Panamá/Tunísia, Inglaterra/Bélgica e Japão/Polônia - 11H00

CALININGRADO (Rússia) - Futebol - Copa do Mundo da Rússia-2018 - Grupo G: Inglaterra x Bélgica - 15H00

(+) MOSCOU (Rússia) - O presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente da Fifa, Gianni Intino, dão o pontapé inicial de uma partida de futebol na Praça Vermelha entre personalidades do esporte e um time formado por órfãos - 06H00

SEXTA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2018

América

(+) CABO CANAVERAL (Estados Unidos) - SpaceX lança nave de carga para o ISS - 06H30

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Emprego (trimestre março-maio) - 08H00

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Último dia da cúpula europeia, na qual os 27 dirigentes do bloco vão discutir sem o Reino Unido o Brexit e a reforma da zona do euro - 03H00

(+) ATENAS (Grécia) - A comissária do Conselho Europeu para os Direitos Humanos, Dunja Mijatovic, oferecerá uma coletiva no encerramento de uma visita de quatro dias à Grécia para discutir os direitos dos migrantes e solicitantes de asilo - 01H00

MONTREUX (Suíça) - 52ª edição do Festival de Jazz de Montreux, com a presença de Charlotte Gainsbourg, Johnny Depp, Nick Cave, Billy Idol, Jack White e Iggy Pop, entre outros. - (até 14 de Julho)

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco preside missa no Dia de São Pedro e São Paulo - 04H30

SÁBADO, 30 DE JUNHO DE 2018

América

MÉXICO (México) - Campanha presidencial no México - (até 1 de Julho)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Passeatas "As famílias devem ficar juntas" por todo o país - (até 1 de Julho)

MÉXICO (México) - México se prepara para as eleições presidenciais em 1º de julho - (até 2 de Julho)

Europa

(+) SCHLADMING (Áustria) - Cerimônia oficial da presidência rotativa austríaca da União Europeia -

AUGSBURGO (Alemanha) - Congresso de dois dias do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha - (até 1 de Julho)

Oriente Médio e África do Norte

BAGDÁ (Iraque) - Termina a legislatura do Parlamento iraquiano - (até 30)

África

(+) MBABANE (Suazilândia) - Primeira Parada Gay Pride em Suazilândia, país onde a homossexualidade é ilegal -

Esportes

RÚSSIA - Oitavas de final do Mundial da Rússia-2018 - 11H00 (até 3 de Julho)

KAZAN (Rússia) - Futebol - Mundial da Rússia 2018 : vencedor do grupo C enfrenta segundo colocado do Grupo D - 11H00

SOCHI (Rússia) - Futebol - Mundial da Rússia 2018 - vencedor do grupo A enfrenta segundo colocado do grupo B - 15H00

DOMINGO, 1 DE JULHO DE 2018

América

MÉXICO (México) - Eleições gerais no México - (até 2)

LONDRES (Reino Unido) - 50º aniversário da assinatura do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP) -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Semana da moda masculina - (até 1 de Agosto)

MÉXICO (México) - Reações após as eleições gerais mexicanas - (até 2)

Europa

(*) VIENA (Áustria) - A Áustria, governada por uma coalizão de direita e extrema direita, assume a presidência rotativa semestral da UE -

MOSCOU (Rússia) - O opositor russo Alexei Navalni, convoca protesto contra aumento da idade de aposentadoria em plena Copa do Mundo de futebol -

Pontida (Itália) - Reunião anual da Liga com a intervenção de Matteo Salvini - (até 2)

BERLIM (Alemanha) - Reunião da liderança do partido CDU, da chanceler alemã, Angela Merkel, sobre os resultados da cúpula europeia sobre migração - 12H00

(+) ESTOCOLMO (Suécia) - Entrada em vigor de lei sobre o consentimento sexual -

PARIS (França) - Semana da moda de alta costura em Paris - (até 4)

Ásia-Pacífico

(+) DACCA (Bangladesh) - O secretário-geral da ONU, António Guterres, visita os refugiados em Bangladesh - (até 2 de Julho)

Esportes

SPIELBERG (Áustria) - Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 - 10H10

SEGUNDA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 2018

América

BOGOTÁ (Colômbia) - 10º aniversário da libertação de Ingrid Betancourt -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente americano, Donald Trump, recebe o premiê holandês, Mark Rutte, para conversas - (até 3)

(+) QUITO (Equador) - O ex-presidente equatoriano, Rafael Correa, deverá se apresentar à Justiça em Quito, vinculado no caso do sequestro de um opositor - (até 3)

BRASÍLIA (Brasil) - Balança Comercial - 14H00

Europa

(+) ZURIQUE (Suíça) - Visita oficial do presidente iraniano - (até 3)

LISBOA (Portugal) - O novo chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez, se reúne com o premiê português, Antonio Costa - 08H00

(+) ESTRASBURGO (França) - Sessão plenária do Parlamento Europeu - 12H00 (até 5)

Ásia-Pacífico

(+) YANGON (Mianmar) - Dois jornalistas da agência de notícias Reuters julgados em Mianmar devem retornar à corte para os argumentos finais em audiências preliminares - 07H00

Esportes

WIMBLEDON (Reino Unido) - Torneio de tênis de Wimbledon - (até 16)

TERÇA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 2018

América

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - O ministro da Fazenda argentino, Nicolás Dujovne, vai ao Congresso explicar o acordo com o FMI - 09H00

Europa

(+) GENEBRA (Suíça) - Conselho de Direitos Humanos da ONU debate situação na República Democrática do Congo - 08H00

África

(+) ABUJA (Nigéria) - Visita do presidente francês, Emmanuel Macron - (até 5)

Esportes

(+) LONDRES (Reino Unido) - Tênis - Grand Slam - Wimbledon - Dia 2 -

QUARTA-FEIRA, 4 DE JULHO DE 2018

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Dia da Independência americana - (até 5)

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção industrial - 08H00

Europa

(+) HAIA (Holanda) - Juízes da Corte Penal Internacional vão proferir nova sentença contra o ex-vice presidente da República Democrática do Congo, Jean-Pierre Bemba, absolvido de crimes de guerra, mas considerado culpado de subornar testemunhas -

(+) VIENA (Áustria) - Visita à Áustria do presidente iraniano, Hassan Rohani, que busca garantias para manter acordo internacional sobre o programa nuclear no país -

Oriente Médio e África do Norte

(+) Yehud (Israel) - Israel anuncia planos para envio de nave espacial à Lua - 03H00

(+) PYONGYANG (Coreia do Norte) - As duas Coreias disputam amistoso de basquete - (até 4)