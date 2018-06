Petróleo alcança melhor valor desde 2014 em Nova York

Impulsionado por questões geopolíticas e de infraestrutura, o petróleo americano chegou nesta quarta-feira a seu valor mais alto desde 2014, apesar das queixas do presidente Donald Trump.

O barril de WTI para entrega em agosto avançou 3,2%, a 72,76 dólares, seu melhor preço desde novembro de 2014 em Nova York.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte fechou com alta de 1,78%, a 77,62 dólares.

Quando os americanos se preparam para encher seus tanques para as férias, um relatório oficial deu conta de uma queda das reservas de petróleo.

As refinarias operam com 97,5% de sua capacidade - um sinal de elevada demanda. As exportações de petróleo dos Estados Unidos estão no montante recorde de 3 milhões de barris ao dia.

Investidores temem que a oferta mundial se reduza devido a problemas geopolíticos em diversos países, criando uma "conjuntura perfeita de circunstâncias" para que os preços subam, disse James Williams da WTRG Economics.

Esta explosão de preços ocorre após o presidente dos Estados Unidos Donald Trump lamentar a alta do valor do barril e acusar a Opep de ser responsável.

Para melhorar os preços, que caíram a menos de 30 dólares no começo de 2016, os 14 países da Opep e outros dez grandes produtores liderados pela Rússia, pactuaram reduzir a produção desde 2017.