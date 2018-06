Patriarca dos Jackson Five morre aos 89 anos

Joe Jackson, o pai de Michael Jackson e criador do grupo musical The Jackson 5 integrado por seus filhos, morreu nesta quarta-feira aos 89 anos, informou a imprensa local.

Os sites especializados TMZ e ET indicaram que Joe Jackson faleceu depois de uma longa batalha contra um câncer.

Representantes de familiares não responderam de imediato às ligações para confirmar a informação.

"Fontes da família indicaram ao TMZ que Joe faleceu às 3h30 da manhã em Los Angeles", escreveu o site especializado em celebridades, "Joe havia sido hospitalizado em junho com um câncer em fase terminal", prosseguiu.

O próprio Jackson mencionou há alguns dias no Twitter que a morte se aproximava dele.

"Eu vi mais amanheceres do que ainda tenho para ver. O sol nasce quando chega a hora, goste você ou não, o sol se põe quando chega a hora", escreveu ele.

Um pai extremamente rigoroso com seus 11 filhos, trabalhador de aço de Gary, Indiana, tornou-se um dos agentes mais improváveis, mas também mais bem sucedidos ao criar o Jackson 5 .

Seu filho mais famoso, o rei do pop Michael Jackson, irrompeu em lágrimas quando já adulto recordou as surras que seu pai lhe dera com cinto quando criança. Embora ele o tenha perdoado publicamente, o deixou de fora de seu testamento quando faleceu em 2009.