EUA busca aumentar controle sobre investimento estrangeiro

A Casa Branca anunciou a intenção de exercer uma vigilância mais rigorosa sobre os investimentos estrangeiros, especialmente em tecnologias sensíveis, mas sem tomar medidas específicas contra a China - como alguns veículos de comunicação tinham anunciado.

Em comunicado, o presidente Donald Trump destacou sua vontade de apoiar um projeto de lei no Congresso que ofereça ferramentas complementares para combater os investimentos "depredadores" que "ameaçam a liderança tecnológica" dos Estados Unidos.

Após uma reportagem que revelou "assuntos muito sérios" relacionados com as práticas comerciais e de investimento chinesas, Trump decidiu que o plano de aumentar o poder do Comitê de Investimento Estrangeiro dos Estados Unidos "é a melhor forma de proteger tecnologias sensíveis".

No comunicado, o presidente também alertou que se o Congresso não aprovar uma lei suficientemente forte para proteger "as joias da coroa da tecnologia e a propriedade intelectual americana", tomará mais ações.