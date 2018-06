Reservas americanas de petróleo caem três vezes mais que o esperado

As reservas americanas de petróleo caíram três vezes mais que o previsto na semana passada, mas os de gasolina aumentaram, segundo dados desta quarta-feira (27) da Agência de Informação Energética (EIA).

Durante a semana encerrada em 22 de junho, as reservas comerciais de petróleo caíram 9,9 milhões de barris, a 416 milhões.

Analistas consultados pela agência Bloomberg esperavam uma queda mais modesta, de 3 milhões de barris.

As reservas de gasolina aumentaram 1,2 milhão de barris, quase em linha com o esperado por especialistas (+1,25 milhão).

Os estoques de destilados se mantiveram estáveis, quando analistas esperavam alta de 1,6 milhão de barris.

As reservas do terminal de Cushing, usado como referência para a cotação do WTI em Nova York, caíram 2,7 milhões de barris, a 29,9 milhões.