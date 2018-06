Kremlin anuncia acordo para encontro Putin-Trump em um terceiro país

O presidente americano Donald Trump e seu colega russo Vladimir Putin vão se reunir em um país terceiro, em data ainda a ser anunciada, informou o Kremlin nesta quarta-feira.

"O que posso dizer é que chegamos a um acordo para realizar uma cúpula. Já acordamos a data e o local, que anunciaremos com nossos colegas amanhã", informou o assessor presidencial russo Yuri Ushakov, que se limitou a afirmar que o encontro acontecerá em um "país terceiro".

Antes, o presidente Vladimir Putin afirmou, ao receber em Moscou o conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump, John Bolton, que espera que esta visita represente o "primeiro passo" para uma aproximação entre Estados Unidos e Rússia.

"Sua vinda a Moscou nos dá a esperança de que represente (...) o primeiro passo para restabelecer relações completas entre nossos Estados", declarou Putin.

Putin assinalou ainda que "infelizmente constata que as relações russo-americanas não estão o melhor nível".

Uma situação que, "em grande parte, é o resultado da dura luta de política interna nos Estados Unidos", explicou.

"A Rússia jamais desejou o enfrentamento. Espero que com você possamos falar hoje do que faremos de ambos os lados para restabelecer relações completas, com base na igualdade e no respeito recíproco", acrescentou o presidente russo.