Tusk: UE deve se preparar para 'piores cenários' com Trump

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, pediu nesta quarta-feira (27) à União Europeia (UE) que se prepare para os "piores cenários" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com quem esta mantém um conflito comercial.

"Ao mesmo tempo em que esperamos o melhor, devemos estar prontos para preparar nossa União para os piores cenários" com Washington, disse Tusk em uma carta aos presidentes do bloco para a cúpula de quinta e sexta-feiras.

Em Bruxelas, os líderes dos 28 países devem debater especialmente sua política migratória, tanto externa quanto interna, tema que gerou uma profunda crise política entre os sócios do bloco.

"Ao debater a migração, ou a reforma da zona euro, é importante levarmos em conta o contexto geopolítico após a cúpula do G7 no Canadá", acrescentou Tusk, ao se referir a essa reunião que terminou com Trump rejeitando a declaração.

O presidente do Conselho Europeu, que coordena o trabalho dos 28 presidentes, lamentou que "as divisões [com Trump] vão além do comércio" e afirmou que sua política submete as "relações transatlânticas" a uma "enorme pressão".

Na sexta-feira, a UE impôs um aumento de tarifas a uma lista de produtos americanos, em resposta à decisão do presidente dos Estados Unidos de taxar pesadamente as exportações de aço e de alumínio de seus sócios.

O titular da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, pode se reunir em breve com Trump em Washington, com o objetivo de "resolver os problemas comerciais de maneira amistosa", segundo sua porta-voz, Margaritis Schinas.

Por enquanto, não se fixou nenhuma data para a reunião com o presidente dos Estados Unidos, que já ameaçou aumentar as tarifas contra os veículos de produção europeia.

Trump se encontrará com vários presidentes europeus no mês que vem em Bruxelas, quando acontece uma cúpula da Otan em 11 e 12 de julho.