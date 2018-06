Chuva impede busca de jovens presos em caverna na Tailândia

Chuvas torrenciais impediam nesta quarta-feira o trabalho dos socorristas que tentam localizar um grupo de 12 meninos e seu treinador de futebol desaparecidos desde sábado em uma caverna inundada no norte da Tailândia.

Vários monges budistas compareceram ao local para rezar, enquanto as famílias aguardavam notícias.

"O crescimento do nível da água é um grande obstáculo para a operação de resgate e ocorreram fortes chuvas esta noite", declarou nesta quarta-feira à AFP Khanchit Chomphudaeng, que dirige a equipe de socorristas.

A Marinha tailandesa, muito envolvida nesta operação que mobiliza centenas de pessoas, informou no Facebook que o nível da água subiu 15 centímetros durante a noite e que uma terceira zona desta rede subterrânea complexa de cavernas agora está inundada.

os 12 meninos com idades entre 11 e 16 anos, todos integrantes de um time de futebol, entraram no sábado, após um treinamento, na caverna de Tham Luang, situada no distrito de Mae Sai, perto da fronteira com Mianmar e Laos, para escapar do tempo ruim.

"A água dentro da caverna está cheia de barro e há pouco oxigênio", declarou o governador da província de Chiang Rai, Narongsak Ossttanakorn.

Na manhã desta quarta-feira, militares instalaram sistemas de bombeamento adicionais para retirar água da caverna, constatou a AFP.

"Cada segundo conta para estes meninos", disse o governador, antes de informar que espera a chegada de mergulhadores estrangeiros como reforço nas tentativas de resgate.

Familiares dos meninos, que estão há dias na entrada da caverna, mantêm a confiança em um final feliz.

"Espero que hoje, com a ajuda de todas as equipes, serão salvos", disse Pean Kamlue, mãe de um jovem de 16 anos preso na caverna.

As autoridades tentavam encontrar entradas alternativas à rede subterrânea através da montanha.

Os primeiros dias de buscas não permitiram encontrar o menor rastro do grupo. As autoridades acreditam que eles podem ter encontrado refúgio em um ponto mais distante da caverna para evitar o aumento do nível da água.

Na entrada da caverna um cartaz alerta os visitantes que não devem entrar no local durante o período de chuvas.

O primeiro alerta veio de uma das mães, quando seu filho não retornou para casa de seu treinamento no sábado à noite. As equipes de emergência encontraram bicicletas, chuteiras e mochilas na entrada da caverna algumas horas depois.

A caverna Tham Luang não é muito frequentada por turistas por ficar em uma área remota, mas atrai os moradores da região, que veneram uma pequena estátua de Buda no local.