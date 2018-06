Site afirma que Coreia do Norte prossegue com atividades em central nuclear

A Coreia do Norte continua realizando obras para melhorar a central de pesquisa nuclear de Yongbyon, apesar da promessa anunciada na reunião de cúpula com Donald Trump de desnuclearizar o país, informa o site especializado 38 North.

O dirigente norte-coreano, Kim Jong Un, prometeu trabalhar pela desnuclearização após o encontro histórico de 12 de junho em Singapura com o presidente americano Donald Trump.

Mas a desnuclearização não ficou bem definida na reunião e não foi definido um calendário preciso para desmantelar o arsenal nuclear norte-coreano.

Trump declarou que o processo começaria rapidamente e na semana passada disse que será "uma desnuclearização total", mas sem anunciar detalhes.

Imagens recentes de satélite, no entanto, mostram que as operações continuam em Yongbyon, a principal central nuclear do país, e que obras estão acontecendo na infraestrutura do local.

"As imagens de satélites privadas de 21 de junho mostram que as melhorias em infraestrutura do Centro de Pesquisa Científica de Yongbyon continuam em um bom ritmo", afirma o 38 North, site de referência para análises sobre a Coreia do Norte.

O site também aponta a que "seguem as operações" na fábrica de enriquecimento de urânio da central, assim como a presença de novas instalações, incluindo um escritório de engenharia e um acesso a um edifício que abriga um reator nuclear.

O 38 North, porém, indica a possibilidade de que os diretores da central estejam aguardando ordens de Pyongyang relacionadas à promessa de desnuclearização.

A Coreia do Norte destruiu em maio a central de Punggye-ri, onde realizou seis testes nucleares, um gesto de boa vontade antes da reunião de cúpula de Singapura.