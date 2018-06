Coalizão governista alemã não consegue fechar acordo para imigração

Berlim, 27 - A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e líderes dos outros dois partidos que formam a coalizão governista do país encerraram uma reunião no fim da noite de ontem sem chegar a um acordo sobre como tratar a questão da imigração.



A União Social-Cristã (CSU, pela sigla em alemão) - partido irmão da União Democrata-Cristã (CDU), de Merkel - defende que requerentes de asilo que tenham se registrado em outro país da União Europeia sejam impedidos de cruzar a fronteira.



Merkel vem alertando contra a tomada de medidas unilaterais pela Alemanha sem a anuência de seus vizinhos da UE, mas tem prazo até domingo (01) para fechar um compromisso com seus aliados.



O líder do grupo parlamentar da CDU, Volker Kauder, disse nesta quarta-feira à emissora pública alemã ARD estar esperançoso de que ainda é possível chegar a uma solução para o impasse.



Já Andrea Nahles, que chefia o Partido Social-Democrata (SPD), afirmou que a situação no governo alemão é "extremamente tensa". Fonte: Associated Press.