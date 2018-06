UE abrirá negociações de adesão com Albânia e Macedônia em 2019

A União Europea decidiu nesta terça-feira (26), em Luxemburgo, abrir as negociações de adesão com a Albânia e a ex-república iugoslava da Macedônia em junho de 2019, com a condição de que os dois países continuem aplicando as reformas exigidas por Bruxelas, anunciou a presidência búlgara da UE.

Os ministros das Relações Exteriores europeus tomaram essa decisão durante uma reunião muito tensa, devido aos receios da França e da Holanda, segundo duas fontes europeias.

"Foi um parto complicado", reconheceu no Twitter o ministro alemão Michael Roth ao fim da reunião.

A decisão de abrir caminho às negociações em junho de 2019 "fixa um calendário claro para os dois países, e isso é melhor do que nada", considerou a ministra búlgara Ekaterina Zaharieva após o encontro de mais de 10 horas entre os 28 ministros das Relações Exteriores dos países da UE, reunidos em Luxemburgo.

As negociações de adesão poderão começar em junho de 2019, após as eleições europeias, se os dois países candidatos continuam avançando nas reformas pedidas pela UE, especialmente em matéria de luta contra o crime organizado e a corrupção no caso da Albânia.