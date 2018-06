Melania Trump voltará a visitar centro para crianças migrantes

A primeira-dama americana, Melania Trump, voltará a reunir-se com crianças imigrantes em situação irregular nesta semana, dias depois de sua visita a um refúgio de menores de idade no Texas, informou nesta terça-feira (26) seu porta-voz.

Embora seu marido, o presidente Donald Trump, decidiu terminar com a prática de separar as famílias migrantes, depois da difusão de cenas impactantes de crianças chorando por serem separadas de seus pais, ainda não está claro como o governo fará para reunir os mais de 2.300 menores já separados da família.

A visita surpresa que Melania Trump realizou na quinta-feira passada a crianças detidas na fronteira com o México foi ofuscada pela escolha de sua roupa. Ela usou uma jaqueta com a frase "Realmente não me importo. E você?" estampada nas costas.

Em uma instalação financiada pelo governo federal em McAllen, Texas, a primeira-dama perguntou como poderia "ajudar essas crianças a se reunir com suas famílias o mais rápido possível".

Sua porta-voz, Stephanie Grisham, só indicou que ela fará uma segunda visita esta semana, sem detalhar hora e local.